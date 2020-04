Fra centri sportivi blindati, ritorni e incognite: ecco come si preparano a ripartire i 20 club di A

La Federcalcio ha inviato poco fa al ministero della Salute e a quello dello Sport il protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio predisposto dalla commissione medica presieduta da Paolo Zeppilli. La documentazione è nelle mani dei due ministri Roberto Speranza (Salute) e Vincenzo Spadafora (Sport). La valutazione per la riapertura del 4 maggio sarà affidata anche al comitato tecnico-scientifico del Governo. Con il via libera si potrà procedere con i controlli preventivi (primo tampone subito e secondo dopo 72-96 ore, esami sierologici, valutazione cardio-vascolare e polmonare sui giocatori positivi guariti). L’idea centrale del protocollo è l’organizzazione di ritiri permanenti delle squadre in centri di allenamento chiusi per evitare rischi di contagio. Ma in cosa consiste nello specifico? La Gazzetta dello Sport approfondisce la questione.

" Tra fine maggio e inizio giugno si può iniziare. Mi auguro che ognuno possa giocare nel proprio stadio, anche al Nord, altrimenti troveremo soluzioni alternative [Gabriele Gravina, presidente FIGC] "

Va assicurata la sicurezza dei protagonisti e dei luoghi frequentati: centri sportivi, hotel e stadi. Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del Ministro Speranza ed esperto al tavolo della commissione federale, la pensa così: "Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud. A inizio maggio potremo dare dei suggerimenti guardando la situazione". Giocare solo al Sud, come abbiamo analizzato, non è una strada facilmente percorribile ma in ogni caso sono tre gli aspetti da curare maggiormente: spostamenti, svolgimento delle gare e rientro a casa dei giocatori. Tutto parte dall'isolamento. C'è poi la questione rientri e non tutti gli interessati sono convinti: ogni giocatore dovrà osservare 14 giorni di isolamento una volta tornato dall'estero e Higuain, ad esempio, rischia di saltare la ripresa del campionato perché, secondo Sky Sport, non si sente sicuro in Italia.

Giocatori in una bolla

Oltre ai giocatori, vanno considerati tecnici, medici, fisioterapisti, magazzinieri, e altro personale che sarà necessariamente coinvolto. In totale, dalle 50 alle 70 persone. L’obiettivo è quello di un gruppo costantemente monitorato. Gli esami scaglionati faranno sì che ad andare in campo siano un gruppo di giocatori per volta, ma in pochi giorni, se gli esiti degli accertamenti saranno quelli sperati, si potrà tornare alle sedute collettive. Mangiare insieme e dormire in stanze doppie sarà ugualmente possibile. Nella seconda fase, interverrà un altro protocollo con cui verrà rotto il gruppo-squadra: verrà spiegato come ognuno dovrà comportarsi una volta rientrato a casa. Nel nuovo quadro verranno definiti anche i dettagli relativi a trasferte e spostamenti. Nel frattempo, i contatti con l’esterno devono essere praticamente azzerati. Sarà come vivere in una bolla e per qualcuno è un'esasperazione: qualche club avrebbe preferito come riferimento il modello Bayern Monaco, in cui all’allenamento in piccoli gruppi segue il ritorno a casa.

No ai lussi superflui

In ritiro servirà massima cura, per cui certi lussi non saranno più concessi: il cameriere che al tavolo serve la pasta in bianco ai calciatori? No, meglio disporsi in fila al buffet e riempirsi il piatto da soli. E se salta il collegamento della Play-Station meglio arrangiarsi con le istruzioni a portata di mano: sono riparazioni non strettamente necessarie, per cui è meglio non far entrare un tecnico in ritiro.

Centri sportivi: l'organizzazione dei 20 club di A

Anche per i viaggi nel mondo del tifo ci sarà tempo più avanti: i pacchetti che la Juventus offre per la "Black and White Experience" all’interno del proprio hotel, con cena, pernottamento, visita guidata al museo e allo Stadium, sono rimandati a data da destinarsi. Le 138 camere non ammetteranno ospiti: saranno tutte per il gruppo di lavoro bianconero, che poi si allenerà sui campi sportivi della Continassa, nella solita area. Altre squadre possono seguire l’esempio e chiudersi alle spalle i cancelli del centro sportivo per tutto il tempo della preparazione. Milanello ha tutto quello che serve: camere, ristorante, spogliatoi, campi d’allenamento. La Lazio lo stesso, ha anche più di una palestra. Napoli e Lecce risolvono il problema dell’isolamento del gruppo nell’hotel solitamente scelto per i ritiri. E l’Inter non uscirà dalla Pinetina.

Campi Spogliatoi Camere Ristoranti Atalanta 8 13 24 sì Bologna 10 8 no sì Brescia 8 4 no no (in via di ultimazione) Cagliari 4 2 25 sì Fiorentina 1 3 no sì Genoa 2 6 no sì Inter 4 2 27 sì Juventus 4 2 138 (J hotel) sì Lazio 6 10 50 sì Lecce 1 5 Camere dell'albergo sì Milan 7 2 56 sì Napoli 3 2 Camere dell'albergo sì Parma 7 6 32 sì Roma 6 3 35 sì Sampdoria 3 5 no no Sassuolo 6 8 no no SPAL 4 5 no no Torino 2 8 no no Udinese 5 2 no sì Verona 2 4 46 (Parc hotel) sì

La maggioranza dei club avrà, però, bisogno - come potete vedere dall'analisi della Gazzetta dello Sport - di strutture esterne aggiuntive a cui appoggiarsi anche per sistemare parte dello staff e del personale. Ovviamente luoghi in uso esclusivo e dopo aver provveduto alla sanificazione degli ambienti. Anche il personale della struttura in questione (nella maggior parte dei casi un hotel a poca distanza dal centro sportivo) potrà essere ridotto e controllato (come i servizi di pulizie che per lo più opereranno in assenza degli ospiti). La Roma troverà a Trigoria quasi tutto il necessario: il centro sportivo è dotato di piscine di diversa temperatura, oltre che di un’area relax con ping-pong, biliardo e barbiere (che difficilmente potrà entrare).

Discorso simile per l’Atalanta a Zingonia, dove ha a disposizione ogni genere di comfort, centro benessere compreso: un hotel a due passi completerà il quadro. Lo stesso per il Cagliari, che ad Assemini ha grandi spazi, e Parma. Il Torino valuta la possibilità di traslocare in un centro sportivo completo anche fuori regione, magari in Valle d’Aosta. Gli altri si sposteranno in blocco dal campo all’albergo: il Verona ha già organizzato tutto a Peschiera del Garda. Bologna, Udinese, Fiorentina e Genoa hanno il ristorante al centro sportivo, ma non le camere. Farà pochi chilometri il Sassuolo per trasferirsi dal nuovo centro sportivo all’hotel, per pasti e pernottamento. Come Samp, Brescia e SPAL. Le squadre saranno così autorizzate a una breve gita sul pullman (sanificato) della squadra.

La situazione: quando si riparte non si può più tornare indietro

Ci si baserà dunque su una sorta di autarchia ma tutto dovrà essere svolto in sicurezza. Sarebbe impensabile e imperdonabile riprendere per poi fermarsi di nuovo. Il calcio non se lo può permettere. Dal 9 marzo, giorno di Sassuolo-Brescia, a sabato 30 maggio, data prevista per la ripresa del campionato, saranno passati 82 giorni. Qualche giorno prima dovrebbe ripartire la Coppa Italia (27 e 28 maggio per le semifinali di ritorno). Sono i 16 i calciatori di Serie A risultati positivi al Coronavirus: cosa accadrà se qualcun altro verrà trovato di nuovo positivo? Il nuovo positivo verrà isolato e ai compagni verranno fatti ulteriori controlli. D'altronde, anche il prossimo autunno potrebbe ripresentarsi il problema ma il calcio vuole andare avanti e mancano ancora 12 giornate di campionato (più quattro match da recuperare) per completare la stagione, senza considerare le Coppe europee per un'estate che si preannuncia rovente.