Frattura alla costola per Matuidi: salta la Nazionale, a rischio anche Atalanta-Juventus

Niente Nazionale per Blaise Matuidi che, durante il match contro il Milan, ha rimediato una frattura della cartilagine della decima costola. Il giocatore francese, infatti, era uscito anzitempo contro i rossoneri, venendo sostituito da Rabiot al 70’.

Dopo la risonanza magnetica effettuata in mattinata, il giocatore non prenderà quindi parte al ritiro della Nazionale francese che si prepara per le ultime due gare di qualificazione ai prossimi Europei, con la Francia che affronterà Moldavia (14/11) e Albania (17/11).

Il francese rischia di saltare anche la prima partita al rientro dalla pausa per le Nazionali, con la Juventus che affronterà l’Atalanta a Bergamo il prossimo 23 novembre (alle ore 15:00).