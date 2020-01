Furia De Zerbi: “Rigore del Genoa scandaloso. Sul gol di Pandev, Berardi subisce fallo”

Un rocambolesco gol nel finale di Pandev fa respirare il Genoa e bagna con una vittoria l’esordio sulla panchina rossoblu di Davide Nicola. A farne le spese è il Sassuolo che inizia il 2020 così come aveva finito il 2019: sconfitta per 2-1 con un gol in extremis, macchiata anche dalle scelte arbitrali di Irrati molto contestate sia dall’ad neroverde Carnevali sia dal tecnico emiliano Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi (Allenatore Sassuolo)

" Se analizziamo la partita in qualche episodio potevamo far meglio. Quando porti la palla in area avversaria 70 volte devi concludere. Tante volte lo abbiamo fatto poco. Abbiamo l'idea di dover sempre recriminare e dà fastidio. Miracoli non se ne fanno, abbiamo tanti giocatori giovani e le scelte finali passano dalla maturità e dalla freddezza, caratteristiche che migliori con l'età. Il rigore del Genoa è scandaloso, il fallo su Berardi c'era. Dà fastidio, in questo modo è pesante. Il rigore non esiste, perché non esiste il contatto. Se uno non protesta è scemo? Quando vado via dagli incontri con Rizzoli e ci chiede di non far protestare i giocatori io lo faccio. Ma la partita è stata condizionata da due episodi inesistenti e contrari a quello che ha scelto l'arbitro. Non parlo del gol annullato a Djuricic, ma mi è sembrato abbastanza chirurgico. Ci sono giocatori bravi e meno bravi, e anche arbitri bravi e meno bravi. Oggi Irrati è stato sfortunato, mi è sembrato particolarmente sfortunato. Io sono d'accordo e favorevole al VAR, ma vorrei capire dove è il contatto Sanabria-Obiang. Se sono così forte nei giudizi è perché non vedo regolarità su Berardi e non vedo contatto su Sanabria. "

Giovanni Carnevali (Amministratore delegato Sassuolo)

" Non è un momento piacevole. Il rammarico è per il risultato, abbiamo fatto una buona gara ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Sull'arbitraggio meglio non parlarne, ci sarebbe da scrivere tante cose. Sorvoliamo. Le immagini sono chiare, si vede bene cosa è successo. Obiang non ha toccato Sanabria, non c'era assolutamente rigore. Stesso discorso su Berardi, era un fallo che doveva essere fischiato. Abbiamo fatto una partita positiva, ci manca qualcosa. Se ti viene dato un rigore in quel modo ti taglia le gambe. Il mister deve lavorare come sta facendo, abbiamo anche pedine importanti che ci mancano. Siamo fiduciosi, possiamo recuperare i punti persi, sperando di trovare un arbitraggio più giusto "

Davide Nicola (Allenatore Genoa)

" Intanto parto dal presupposto che la squadra presentava determinati dati da migliorare, i 35 gol subiti erano troppi. Abbiamo lavorato sulla possibilità di aumentare il gioco in verticale, allo stesso tempo abbiamo chiesto più equilibrio. Ho visto tutte le partite del Sassuolo, occupare il campo come abbiamo fatto li ha messi in difficoltà. Nel secondo abbiamo corretto qualcosa, nelle azioni che abbiamo prodotto ci sono state occasioni per entrambe. Non so dare una percentuale. Io li alleno da cinque giorni, molti li devo ancora scoprire. Con la società vedremo cosa si potrà fare. A me piace sempre concentrami su chi ho a disposizione. Intanto la volontà oggi era quella di costruire dal basso, ma siamo partiti molto contratti. Le giocate in uscita non le abbiamo fatte con i tempi giusti. Questa squadra arriva da due gestioni in cui si ricercava la verticalizzazione. Io ho cercato di dare un concetto sulla costruzione del gioco. È chiaro che bisogna migliorare. Cinque giorni non ti permettono di essere perfetti, ma lo spirito può aiutare. Conta tutto. Destro ha una buona base fisica, ma va messo nelle condizioni migliori. Volevo farlo giocare, ma c'erano alcune situazioni da valutare. Pinamonti si è fatto male nella rifinitura, Jagiello è giovane. Zapata è rientrato dall'infortunio, Pandev secondo me ha fatto una partita straordinaria. Sappiamo che non potrà fare tutte le partite 90', ma se sta così può essere molto importante per noi. La direzione di Irrati? Sapete benissimo che non commento le decisioni arbitrali. Tecnicamente rispondo, non c'è stato il richiamo del VAR, sicuramente hanno valutato un tocco. "