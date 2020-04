Gaetano Castrovilli: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perchè?

Gaetano Castrovilli è senza dubbio una delle sorprese più piacevoli della Serie A 2019-20. A 23 anni compiuti lo scorso 17 febbraio, il centrocampista della Fiorentina ha convinto tutti: Montella prima e Iachini poi gli hanno consegnato le chiavi della mediana viola, Mancini gli ha regalato l'enorme soddisfazione (meritata) di debuttare in maglia azzurra. E con lo slittamento degli Europei al 2021, ipotizzare che Castrovilli faccia parte della spedizione della Nazionale italiana non sembra affatto un azzardo, anzi. Castrovilli ha incantato per qualità tecniche, personalità e duttilità, e un talento così non potrà che essere uno dei pezzi italiani più pregiati del prossimo mercato. Non a caso su di lui hanno già messo gli occhi quasi tutte le big della Serie A.

Inter

Il club nerazzurro è quello che si è mosso con maggiore tempismo e determinazione. Castrovilli possiede tutte le caratteristiche del prototipo di giocatore che Antonio Conte vuole. Soprattutto una: ha enormi margini di miglioramento. E chi meglio dell'allenatore salentino sa tirare fuori il massimo dai propri giocatori? Nessuna incertezza nemmeno sull'adattabilità a livello tattico: nel 3-5-2 dell'Inter il pugliese sarebbe una mezzala perfetta, in grado di garantire copertura e inserimenti.

" Lo abbiamo tolto subito dal mercato, ha uno dei cambi di passo migliori della Serie A. Se riesce a limare alcuni dettagli e a fare più gol può diventare l'erede di Antognoni: è un ragazzo umile, so che non perderà l'equilibrio [Vincenzo Montella su Castrovilli] "

Napoli

Molto calda anche la pista che conduce al club partenopeo: le ultime indiscrezioni parlano di un De Laurentiis disposto a investire una somma considerevole superiore ai 40 milioni di euro. Un colpo di fulmine scoppiato lo scorso 18 gennaio al San Paolo in Napoli-Fiorentina 0-2, quando Castrovilli si rese protagonista di una prestazione da incorniciare. Nel 4-3-3 di Gattuso andrebbe a occupare quella casella di mezzala sinistra nella quale si trova perfettamente a suo agio.

Roma

I giallorossi ci hanno provato a gennaio e ci riproveranno in estate: del resto, per la Roma disegnata da Fonseca che in questa stagione (almeno a tratti) ha mostrato un gioco offensivo molto spettacolare dalla metà campo in su, Castrovilli sarebbe un innesto molto intrigante. Sulla carta la squadra giallorossa, in virtù del suo modulo a volte spregiudicato, potrebbe essere la più indicata per colmare i presunti limiti del giocatore in zona gol.

" È un calciatore importante e ha ancora margini di crescita. Deve fare 8-10 gol in campionato, ha le potenzialità per poterlo fare. Stiamo lavorando perché possa essere più efficace in zona gol [Beppe Iachini su Castrovilli] "

La carriera di Castrovilli: i numeri

Stagione Squadra Presenze + gol 2014-15 Bari (Serie B) 1 + 0 2015-16 Bari (Serie B) 0 + 0 2016-17 Bari (Serie B) 11 + 0 2017-18 Cremonese (Serie B) 28 + 1 2018-19 Cremonese (Serie B) 27 + 5 2019-20 Fiorentina 26 + 3

Juventus

E poi c'è la Juve, che da sempre strizza l'occhio ai prospetti italiani cercando di bruciare la concorrenza e spesso riuscendoci. A Firenze i tifosi non impazzirebbero certo di gioia nel vedere un altro talento indossare la maglia bianconera (il caso Bernardeschi è ancora relativamente fresco), ma c'è da scommettere che - conoscendo Sarri e le sue idee - sul taccuino di Paratici il nome di Castrovilli ci sia e sia ben evidenziato. Capire quanto spazio potrà trovare in una rosa così competitiva come quella della Juventus è un altro discorso.

" Ha delle qualità, lo abbiamo convocato per conoscerlo meglio, è giovane, ha fatto poche presenze in Serie A. Sicuramente sarà un giocatore importante per i prossimi anni della Nazionale poi dipenderà da lui [Roberto Mancini su Castrovilli] "

Dove giocherà Gaetano Castrovilli nella prossima stagione? Sondaggio 4492 voti Inter Napoli Roma Juventus Fiorentina Altro