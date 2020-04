L'ex ad rossonero è intervenuto a Top Calcio su TeleLombardia e ha risposto ad alcune domande sul Diavolo del passato, sui duelli con la Juventus e sul mercato regalando aneddoti e tanto altro ancora...

Adriano Galliani, intervenuto a Top Calcio su TeleLombardia, ha risposto ad alcune domande sul Milan del passato, sui duelli con la Juventus, sul mercato e tanto altro ancora...

Donnarumma e Mino Raiola

Con Raiola ho sempre lavorato bene. Ha preso ricchissime commissioni, ma con me si è sempre comportato in maniera corretta. Ha avuto la possibilità di portare via Gigio Donnarumma dal Milan a zero lire ben due volte

La Juve e gli arbitri

L’arbitraggio che l’ha più fatta arrabbiare? "Juventus-Milan, due ripartenze pericolosissime bloccate senza motivo". La Juventus è il club che ha sempre qualche attenzione in più da parte degli arbitri?

Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però non travisi. Non rispondo e basta

L'aneddoto su Sergio Ramos

"Vi racconto una cosa carinissima. Quando Ancelotti stava lasciando il Real Madrid io volevo portarlo al Milan, quindi vado a pranzo con Carlo e i dirigenti del Real Madrid. Mi ritrovo al tavolo anche Sergio Ramos, che si avvicina e si siede vicino a me. Mi chiede a un certo punto quanto guadagnasse Thiago Silva al Milan, io gli ho detto la cifra e lui: 'È esattamente quello che ho chiesto al mio presidente, grazie' ed è riuscito a strappare lo stipendio che voleva. Un paio d’anni dopo ero a cena a Ibiza e c’era anche Sergio Ramos che mi ha salutato e abbracciato. Finita la cena vado a pagare ma era già stata pagata da Sergio Ramos".

Van Basten e Sacchi

Qual è il giocatore più forte che ha giocato con la maglia del Milan? "Non ci sono mai dubbi nella mia testa: è Marco Van Basten". Riguardo Sacchi, è vero che a un certo punto van Basten ha detto “O me o lui” e il presidente ha detto “Va bene, grazie e arrivederci. Teniamo lui”? "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere".

Il tracollo del Milan

"Non giriamoci attorno, il tracollo del Milan è arrivato dopo la cessione dei big (Thiago Silva e Ibrahimovic)".

Allegri

"Ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Io sono legato a tutti gli allenatori, a Sacchi, a Capello, ad Allegri. Io sono il difensore degli allenatori. Con Ancelotti mi chiamo spesso e con Allegri ci sentiamo ogni giorno. Nel 2010/11 ha vinto lo scudetto, nel 2011/12 siamo arrivati secondi e il resto lasciamo perdere".

Lo scudetto 2011/12:

"L'abbiamo perso verso la fine. La colpa è nostra: volevamo vincere la Coppa Italia e abbiamo sforzato troppo Thiago Silva. Se non lo avessimo fatto giocare in semifinale magari era un'altra storia, o magari anche con l'arrivo di Tevez...".

Tevez

"Non si è più fatto perché il mondo del calcio è fatto così. Con lui avremmo vinto lo scudetto del 2012. Io sognavo a gennaio un attacco Ibrahimovic e Tevez. Il mio rimpianto è questo e aver lasciato Baggio alla Juventus dopo averlo preso (ride, ndr)".

Kakà

"Poco fa ero al telefono con Kaká, oggi è il suo compleanno. Ci siamo ricordati di tutte le meraviglie e dei bei tempi di Kaká, mi sono abbastanza commosso. In questi giorni Sky trasmette le partite più famose di tutti i grandi club, ce ne sono tantissime del Milan. Ci chiamiamo fra di noi, di solito è Inzaghi quello che comincia la rumba, e ci parliamo durante queste meravigliose partite e ci ricordiamo i begli anni che abbiamo vissuto. L’altra sera, riguardando la partita di Atene del 2007 ho parlato con Dida, Oddo, Maldini, Pirlo, Gattuso, Ambrosini e Inzaghi. Se pensiamo a che squadra e che panchina avevamo si diventa pazzi di gioia".

