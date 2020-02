Gian Piero Gasperini, all. Atalanta

"Noi abbiamo degli equilibri e possiamo cambiare spesso la partita, oggi avevamo qualche difficoltà nel primo tempo nel renderci pericolosi. Ci sono stati dei momenti della gara che il ruolo di Pasalic è molto importante e nello stesso tempo possiamo utilizzare Gomez un pò più offensivo. Se fai gol dopo diciannove secondi c'è tutto dentro. L'importante era ritrovare l'equilibrio giusto in mezzo al campo. Quello che stiamo vivendo è meraviglioso nel nostro stadio, sarà così anche mercoledì a San Siro. E' una città che si sposta, nonostante fossimo in svantaggio il pubblico ha dato una grande spinta. E' una vittoria importante ma ci sono ancora quattordici partite, c'è la convinzione che possiamo giocarcela per arrivare al quarto posto. Con la Roma questo vantaggio non è definitivo, è una squadra forte ma in noi c'è la convinzione che possiamo arrivare davanti".

Sul Valencia

"Ho visto la partita contro l'Atletico Madrid. E' una bella gatta, sarà una partita sicuramente dura. Il Valencia è tra la squadre che ci auguravamo di incontrare (così come loro con noi), ma hanno dei grandi valori ed è una gara esaltante. Con l’Atletico il secondo tempo al Mestella è diventato una bella corrida, sarà una grande gara e ce la godiamo".

Alejandro ‘Papu’ Gomez, Atalanta

"C'è la voglia di voler fare sempre di più. L'obiettivo è quello di entrare di nuovo in Champions League perchè ci da prestigio, oggi è stata una grande vittoria contro una squadra importante. E' un bel mattone che mettiamo. Siamo una squadra che fino all'ultimo minuto continua a correre, ed è questo il motivo per il quale questa squadra non è morta mai. Oggi è stato un bel regalo di compleanno mentre mercoledì sarà una bella partita per poterci giocare la qualificazione a Valencia".

Paulo Fonseca, all. Roma

"In questo momento è lavorare nella testa dei giocatori, non è facile giocare qui. L'Atalanta è una squadra molte forte, oggi non abbiamo concesso tante occasioni da gol. Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista difensivo, è vero che dopo il primo gol preso la squadra è andata in difficoltà. Non posso dire niente di negativo per il coraggio della squadra. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Mancano quattordici partite, credo che è possibile arrivare al quarto posto. E' un campionato molto equilibrato".

Sul punto di vista mentale

"Penso sia un problema dal punto di vista mentale e non fisico. E' stata la partita che abbiamo corso di più. Dobbiamo credere che possiamo uscire da questo momento, siamo in un momento in cui ogni tiro che subiamo è gol. E' difficile da spiegare. Sono comunque fiducioso".

Sulla fase difensiva della Roma

"Era importante che la squadra non si allungasse e che fosse corta. Dopo quando abbiamo recuperato la palla non abbiamo fatto quello che avevamo preparato".

Mario Pasalic, Atalanta

"Sapevamo che era una partita importantissima, per fortuna abbiamo vinto perchè questa squadra non molla mai. E' sempre bello vincere in casa, adesso abbiamo sei punti di vantaggio. Valencia? Ho guardato un pò la partita di ieri, sono una squadra pericolosa soprattutto nelle ripartenze ma noi se giochiamo come sappiamo possiamo vincere".