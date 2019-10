Gasperini contro le Nazionali: "Partite brutte e poche seguite. A stagione in corso non servono"

" Non mi piacciono le partite delle Nazionali in questo momento, mi piacciono quando ci sono le Coppe, le competizioni oppure partite di livello. Ho visto molte partite brutte, di poco interesse, con poco seguito. Queste partite delle nazionali che interrompono così i campionati non sono una buona soluzione. Si vedono pochissime partite decenti "

Gian Piero Gasperini ha perso Duvan Zapata per colpa di un infortunio maturato nell’amichevole Colombia-Cile e non sembra ancora averla digerita. L’assenza del bomber colombiano è un grosso problema in questa fase di stagione in cui sono in programma 7 partite in 21 giorni e la doppia sfida da brividi in Champions contro il Manchester City di Guardiola. Un tour de force che il Gasp avrebbe voluto affrontare con la squadra migliore.

" Iniziamo questa striscia impegnativa con una gara importante. La vittoria con il Lecce ha lasciato un bel segno, siamo pronti per questa gara. Sarebbe importante ripartire bene dopo la sosta. Quando inizi una serie di 7 partite in 21-22 giorni, ti sembrano tutte complicate, ma vanno affrontate pensando a una gara per volta. La partita di domani arriva all'8/a giornata, quindi non si può dire che sarà già determinante. Noi siamo molto concentrati sulla nostra classifica e sul nostro campionato. Con la Lazio possiamo dare un bel segnale". "