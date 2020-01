Gasperini: "Dominato l'Inter nel secondo tempo. Rigore su Toloi? Impossibile non darlo con la VAR"

Gian Piero Gasperini è tutto sommato soddisfatto della prestazione della sua Atalanta, anche se ha solo sfiorato il successo a San Siro contro l’Inter. Ok il rigore sbagliato di Muriel, non si poteva non fischiare quello su Toloi. Poi su Zapata...

" Bene tutta la gara. Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma nel primo tempo non era facile avendo preso gol subito. La difesa è stata straordinaria, tutti e tre i difensori sono stati bravissimi ad accorciare per impedire che loro giocassero negli spazi. Nella ripresa sono cresciuti sia Ilicic che Gomez e la squadra ne ha tratto giovamento "

Zapata titolare?

" Zapata per noi è un giocatore fondamentale, solamente giocando può trovare la condizione migliore. Va bene così, è recuperato ed ha bisogno di giocare "

Grande difesa e peccato sul rigore sbagliato

" Dietro sono stati veramente bravi, un palla è scappata soltanto nei primi minuti. Quando giochi contro l'Inter devi prenderti dei rischi. In questi tre anni e mezzo abbiamo sbagliato una quantità industriale di rigori, è stato bravo Handanovic. Peccato perché questo rigore poteva regalarci una vittoria tutto sommato meritata. Se recuperiamo Zapata di inizio stagione sarà perfetto "

E il rigore non dato su Toloi?

" Con la VAR questi errori non dovrebbero esserci, queste cose tolgono valore allo strumento "

Robin GOSENS

" Manca alla fine il risultato, siamo un po’ delusi perché nel secondo tempo abbiamo dominato. Peccato non aver conquistato i tre punti. Secondo me c'è stata poca distanza con l'Inter, nel secondo tempo siamo usciti come leoni. Adesso finito il girone di ritorno voglio fare ancora meglio. Sono cresciuto e sono felice che sto andando così bene "