Gasperini: "È stata una brutta Atalanta. Mercato? Non mi piace tanto quello di gennaio"

Brutto ko interno per i nerazzurri che restano a -3 dalla Roma, fuori dalla zona Champions League. Non è una questione fisica per Gasperini, ma una sbagliata interpretazione dal punto di vista tattico della sua squadra che ha sbagliato molto nel ripartire e nel recuperare palla. Ci saranno interventi sul mercato? Per Gasperini è no...

" È stata una brutta Atalanta, soprattutto nel primo tempo. Siamo passati in vantaggio, avevamo spazi favorevoli, ma nella fase difensiva abbiamo fatto fatica a recuperare palloni, gli attaccanti erano molto alti. Quando recuperavamo gli spazi erano notevoli, si vedeva che c'era una marcia in meno "

Il problema è delle tre punte?

" No, lo abbiamo fatto spesso. Portare de Roon sulla fascia ci ha tolto corsa e recupero palla, sulle seconde eravamo distanti. Però eravamo in vantaggio, potevamo difendere e ripartire meglio. In questo momento la nostra capacità difensiva ci penalizza un po'. È difficile giocare con tre attaccanti, soprattutto se hai de Roon fuori. A meno che non risolvi ogni volta le partite. Nel secondo tempo è andata un po' meglio, si sono messi sotto e noi non abbiamo avuto la forza per sfruttare le occasioni "

Il cambio di Freuler è tecnico?

" Volevo riportare de Roon in mezzo al campo. Dopo ho cercato di adattare Djimsiti, ma abbiamo ricambiato. Quando giochi così, con tanti attaccanti, non serve "

Zapata e Gomez non erano al meglio...

" Temevo un po' queste cose, ma poi c'erano degli acciacchi in settimana, altri non erano nella serata migliore. C'è stata un po' di difficoltà, è un peccato perché la partita si era messa molto bene. Bisogna dare merito alla SPAL, pur essendo ultimi in classifica hanno provato a fare una discreta partita "

Cosa vi ha messo in difficoltà?

" Una volta in vantaggio la SPAL ha attaccato con tanti uomini. Dovevamo reggere il loro urto, non siamo riusciti a sfruttare quegli spazi prima, ma non siamo stati bravi a contrastarli, riuscivano a saltarci spesso. Tutto ricadeva sulla difesa, questo ci ha creato dei problemi "

Petagna ha segnato 5 gol in 4 partite contro l'Atalanta

" Giocando contro di noi farebbe più gol di Immobile. Speriamo porti alla salvezza la SPAL. Gli ex? Sicuramente vuoi dare qualcosa di più, ma personalmente sono molto grato a questi giocatori per quello che hanno dato nel loro periodo a Bergamo. Hanno fatto dei campionati importanti, poi un allenatore e una società fanno delle altre scelte "

Mercato?

" No, non lo so, il mercato di gennaio non dà particolari soddisfazioni. Vediamo... Noi dobbiamo recuperare al meglio i giocatori che abbiamo, quelli che hanno acciacchi e pensare alla partita con il Torino "