Gasperini in silenzio stampa dopo lo 0-0, parla Marino: "La VAR doveva aiutare"

Gian Piero Gasperini arrabbiatissimo dopo il pareggio di Genova contro la Samp. Non solo per la prestazione della sua squadra, ma anche e soprattutto per gli episodi arbitrali che hanno condannato gli orobici: dalla mancata espulsione di Ferrari, al doppio giallo comminato a Malinovskyi. Il tecnico dell’Atalanta ha ‘dichiarato’ il silenzio stampa e in conferenza c’è andato Umberto Marino, il dg del club nerazzurro.

" Il mister era troppo in linea rispetto a Ferrari e Barrow. Ha visto bene l'episodio dove è evidente che l'arbitro ha sbagliato. Doveva essere aiutato dai suoi collaboratori perché era impossibile non vedere che era lanciato. L'espulsione di Ferrari poteva cambiare le sorti del match? Sono state completamente rovesciate. La VAR doveva intervenire? Ho detto prima che avrebbero dovuto aiutare Irrati, non solo il VAR, ma anche l'assistente che era in linea. Irrati è un ottimo arbitro, ma può aver perso la visuale "

Le decisioni passate?

" Non ci piangiamo addosso. Ovviamente chi ha sbagliato sa di aver sbagliato. Gli organi preposti lo sanno di aver sbagliato come sbagliamo tutti. Mi auguro non si ripetano più perchè sono errori gravi "

Samp comunque positiva

" La vittoria di Ferrara ha dato morale alla Samp, ha fatto una partita attenta. Ha fatto la sua partita, ma noi siamo scesi in campo con l'idea di portare a casa i 3 punti. È stata brava la Sampdoria a difendersi bene e a limitare la nostra squadra "

Come stanno Gosens e Zapata?

" Sono entrambi sulla via di guarigione "

Un bilancio di questo momento?

" Fantastico. Oggi abbiamo fatto una prestazione di grande sacrificio. Non era facile dopo la gara contro il Manchester City. Un plauso a tutto lo staff e ai giocatori per quello che stanno facendo "