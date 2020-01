Gasperini: “Inter e Atalanta simili? In comune hanno solo la difesa a 3. Conte straordinario”

Da quell’inverno 2011 in cui Gian Piero Gasperini è stato cacciato dall’Inter, la sfida contro i nerazzurri di Milano per il tecnico di Grugliasco non è mai banale e domani proverà a rovinare la festa all’Inter in quel San Siro che, complice l’avventura in Champions League, per la sua Atalanta è diventata una seconda casa.

" L’Inter punta di sicuro allo scudetto e con merito, anche se a inizio stagione forse non erano previsti risultati così positivi. Ha acquisito grande credibilità: grande merito di Conte e della squadra, le spetta di diritto la posizione in classifica che ha e non è una cosa momentanea, perché 18 partite giocate sono tante, le loro vittorie anche, e il modo in cui sono arrivate non è stato banale. E’ candidata con la Juve allo scudetto, e anche la Lazio è un gradino sopra le altre. Noi pensiamo al nostro campionato: abbiamo fatto 34 punti, il target è 70 punti, dunque non un target da scudetto, ma da Europa. E questa partita vale per la classifica, ma anche per la nostra credibilità: per vedere quanto siamo vicini o lontani da una squadra come l’Inter. "

"Atalanta e Inter simili? Solo la difesa 3 in comune..."

" Oggi la difesa a 3 usano in tanti, fa parte dell’evoluzione dei sistemi di gioco. Ma poi ci sono interpretazioni diverse dello stesso modulo e noi siamo diversi dall’Inter, come l’Inter è diversa dalla Juve, non solo dal punto di vista della filosofia difensiva, ma anche offensiva. Vista la confidenza che ho con Antonio volevo venir qui e dire: dobbiamo fare attenzione al contropiede dell’Inter... Facciamo che se fanno gol in contropiede non vale... Scherzi a parte: il calcio può essere spettacolare in tanti modi, la cosa più importante è il risultato. Noi interpretiamo un calcio diverso, ma entrambe con ottimi risultati. Detto questo, fra noi e loro ci sono 11 punti di differenza. Magari non hanno vinto tutte le partite dominando, ma questo è tipico di squadre che lottano su uno scalino un po’ più in alto. Poi in una partita secca può succedere di tutto: dobbiamo dimostrare che contro le migliori ci siamo, come già fatto con le ottime partite contro Juve e Lazio. "

"Zapata? Abbiamo 3 gare in 9 giorni per recuperarlo al 100%"

" Fisicamente è recuperato, va reinserito ma ha già fatto uno spezzone contro il Parma. Ora fra Inter, Fiorentina e Spal, ci sono tre partite in nove giorni per recuperarlo al cento per cento. Le loro assenze? Ne hanno, ma hanno anche un rosa forte, chiunque gioca è di livello. Non mi sembra emergenza totale, in certi momenti della stagione succede. "