Gasperini: "La posta in palio è alta, con l'Udinese serve la miglior Atalanta"

" Ci aspettano tutte partite importanti una dietro l’altra, dovremo essere bravi a concentrarci su una gara per volta e a lasciarci alle spalle la stanchezza, sia fisica che mentale. "

Così Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Udinese, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2019-2020. "La posta in palio è alta, è importante avere tutte le componenti al meglio per continuare questo campionato come lo abbiamo iniziato. E poi anche in Champions League pensiamo di poter dire ancora la nostra. Ma adesso avremo tre gare in otto giorni e l’attenzione è rivolta al campionato”

Il primo ostacolo è l’Udinese che vanta la miglior difesa della Serie A. “Domani contro una squadra che ha preso pochissimi gol bisognerà giocare con molta qualità. Dobbiamo raccogliere tutte le energie e servirà la miglior Atalanta possibile - conclude Gasperini - per qualità, precisione, tecnica e condizione, sia fisica che mentale. Soprattutto in partite come quella di domani, avremo bisogno del nostro tifo, per dare una spinta ai nostri ragazzi che stanno sostenendo uno sforzo notevole”.

Il primo ostacolo è l’Udinese che vanta la miglior difesa della Serie A.