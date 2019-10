Gasperini: "Non è un sogno, l'Atalanta è ormai una grande squadra"

" Non stiamo sognando, ormai è tutto vero. È qualche anno che stiamo facendo dei bei risultati, dando soddisfazione a tutti e ricevendone. Perchè per noi la cosa più bella è vedere tutto questo entusiasmo, questa energia che ci spinge a fare sempre meglio "

Così Gian Piero Gasperini parlando ai piccoli tifosi dell'Atalanta durante l'evento Oriocenter, a Orio al Serio. Nel giorno in cui si festeggiano i 112 anni della Dea, il tecnico nerazzurro è stato letteralmente travolto dall'entusiasmo dei giovani fan che lo hanno interrogato sui prossimi impegni.

" La squadra più forte è sicuramente quella che incontreremo martedì prossimo, il Manchester City. Una squadra che può anche vincere la Champions. Ma giocare contro i più forti è bello, non hai niente da perdere "

Così ha detto il Gasp. Atalanta attesa da un piccolo tour de force fra campionato e Champions dopo una pausa nazionali che ha portato in done il pesante infortunio di Duvan Zapata. È un ciclo più difficile, perchè affrontiamo due volte il City, poi Lazio, Napoli, la Samp in trasferta. Sarà impegnativo, ma per sperare di fare buoni risultati bisogna incontrare questo tipo di squadre e di difficoltà", ha dichiarato Gasperini. Il tecnico non è preoccupato per le assenze e ha concluso: "A questo punto possiamo dirlo: abbiamo dei ragazzi forti, una bellissima squadra e siamo contenti".