Gasperini: "Primo tempo straordinario. La Spal ci ha dato la scossa". Ilicic: "Non mi pongo limiti"

Una Dea nell'Olimpo. Un'Atalanta esagerata dilaga contro un Torino troppo brutto per essere vero. Ilicic fa tripletta, segnando anche da metà campo. Muriel entra all'82' e ne segna due, ispirato dal Papu Gomez. Gosens e Zapata completano il quadretto dell'ennesima impresa storica della banda di Gasperini (vedasi Kharkiv). Mai i bergamaschi avevano vinto con 7 gol di scarto in serie A. L'allenatore di Grugliasco questa volta non usa mezzi termini.

" E' stato un primo tempo straordinario. La sconfitta subita in casa contro la Spal ha lasciato indubbiamente il segno, i ragazzi volevano fare una prestazione importante. Nella ripresa, queste partite non sai mai come interpretarle quando sei in vantaggio 3-0, non è mai facile trovare la via di mezzo. Il Torino nel secondo tempo ha avuto le uniche occasioni per segnare. Poi ci sono stati il quarto e quinto gol in un attimo e la gara si è poi riaccesa nel finale. "

Il tecnico dell'Atalanta analizza la prestazione di alcuni protagonisti della serata dell'Olimpico di Torino.

" Abbiamo una squadra per me composta da tutti titolari. Gosens ha fatto altri gol simili, ad esempio in Europa League. Noi prepariamo i calci piazzati, che qualche anno fa erano la nostra forza. Adesso non riusciamo più a segnare su palla inattiva e poi magari facciamo questi gol. Forse dobbiamo preparare meno gli schemi e fare più questi gol così. Ilicic? Parla il campo per lui, è determinante in zona gol, sia come realizzatore sia come riferimento per il gioco. Josip e il Papu sono difficili per gli avversari da misurare, sanno giocare in più zone del campo e in profondità, bassi a centrocampo. Se ha spazi, Ilicic ha la gamba lunga che ti capovolge il campo. Attorno a loro nasce molto del nostro gioco d'attacco, ma io non posso che elogiare tutta la squadra, perchè lo supportano in tutte le componenti. Zapata sta bene, sarà un rinforzo enorme per il girone di ritorno, dopo averlo perso per così tanti mesi. "

La domanda è lecita: a cosa può ambire questa squadra. Qual è la dimensione dell'Atalanta?

" Per noi non è facile esprimerci con continuità. Siamo alti in classifica, se giocassimo sempre così giocheremmo a fianco alle primissime. Dobbiamo essere contenti così. A volte non riusciamo a esprimerci, ci prende un calo nervoso o fisico. Capita, invece, molto spesso di riuscire a giocare anche con le grandi molto bene. Forse se Muriel avesse segnato il rigore di Milano rispetto a quello di oggi sarebbe stato meglio. "

Inevitabile l'accenno al Valencia, prossimo avversario nel primo storico ottavo di finale di Champions della Dea. I Pippistrelli oggi al Mestalla hanno vinto 2-0 contro il Barcellona.

" Fino ad adesso sinceramente non ci abbiamo pensato molto. Anche loro hanno avuto alti e bassi, oggi hanno vinto col Barcellona. È chiaro che quella per noi sarà una partita fondamentale, già l'andata a Milano, una gara che aspettiamo. Abbiamo ancora qualche partita, per fortuna, che toglie l'attenzione sul Valencia. È indubbio però che l'aspettiamo con grande voglia. "

Ilicic - Torino-Atalanta - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

Nella pancia del "Grande Torino" ha parlato anche l'MVP della serata, Josip Ilicic.

" Il pallone me lo sono preso subito, è per le mie figlie, amano giocare. Il gol del 4-0? Ho visto che loro erano mal posizionati e la prima idea è stata di calciare in porta. Succedono questi colpi ed è per questo che è bello il calcio. Non mi pongo limiti. L'esultanza di Gomez dopo la mia rete fa capire quanto siamo legati. Tutti: la nostra squadra e la nostra città. Quest'anno stavamo già vincendo qualche partita nel primo tempo e non siamo riusciti a portarla a casa. Dobbiamo chiudere le partite, non si può sempre vincere 7-0 come oggi ma anche 1-0. Ci siamo preparati come sempre, con la Spal non eravamo al top ma il campionato è lungo e dobbiamo guardare sino in fondo. Abbiamo obiettivi ambiziosi. "