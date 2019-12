Gattuso al Napoli: contratto fino a giugno 2020 con rinnovo automatico in caso di Champions

Ora è arrivata anche l'ufficialità, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli. Il fedele allievo succede dunque al maestro: per cercare di ricompattare un ambiente turbolento, in primis, e tentare la rimonta in campionato aggiustando una classifica ampiamente deficitaria con la squadra attualmente inchiodata al 7° posto. L'ex allenatore del Milan ha già diretto il suo primo allenamento a Castel Volturno alle ore 14:00 in attesa della presentazione ufficiale alla stampa.

" Non possiamo star fuori dall'Europa, l'obiettivo è quello. Il momento in campionato non è positivo, ma dobbiamo recuperare punti, centrando la Champions League. Quando si parla di Europa si parla di Champions? Ovviamente sì, perché tra 4° e 5° posto c’è una bella differenza, anche a livello economico. Ma dobbiamo correre, vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo. E gli ottavi di finale? Gli ottavi di finale sono a febbraio, io ora ho altri problemi da sistemare. [Gennaro Gattuso durante la presentazione] "

Le cifre: rinnovo automatico in caso di Champions

Non sono state ufficializzate cifre, per adesso, né la durata del contratto durante la conferenza stampa di presentazione. Ma Gennaro Gattuso percepirà 750 mila euro fino a giugno 2020, poi si vedrà... Già, il futuro del tecnico calabrese è legato a doppia mandata ai risultati ottenuti sul campo: se centrerà al zona Champions League, trovando almeno il 4° posto in classifica, scattenerà in automatico per lui un biennale da 1,5 milioni a stagione. Gattuso si porterà 6 collaborati a Napoli, incluso il vice Luigi Riccio. Dello staff di Ancelotti resta invece il preparatore dei portieri Roerto Perrone, con Valerio Fiori - quindi - che non seguirà Gattuso.