Gattuso infuriato: "Allan non si è allenato come dico io quindi sta a casa"

Gennaro Gattuso show in conferenza stampa pre Cagliari: il tecnico calabrese ha tirato fuori gli artigli e non le ha certo mandate a dire, sbranando metaforicamente ogni interlocutore. Partenza col botto, è proprio il caso di dire: Allan fuori dalla lista dei convocati per motivi disciplinari.

Il caso Allan

" Allan non si è allenato come dico io, ha camminato e quindi se ne sta a casa. Io ho detto che dopo che si chiudeva il mercato bisognava correre, lavorare, avere in testa il Napoli tutto il giorno. Io non devo gestire un giocatore. Ho 24-25 giocatori da gestire e non posso non essere coerente con loro. Bisogna pedalare "

Le novità

" Nemmeno convocati Koulibaly, Milik e Lozano "

Sfida con l'Inter, ma quale catenaccio...

" Uno può vedere il calcio come vuole. Non abbiamo fatto nessun catenaccio, ma abbiamo giocato da squadra organizzata. "

Questione di stimoli

" Non abbiamo bisogno di andare a trovare stimoli per andare in Europa League o in Champions League. Dobbiamo fare 40 punti. Dobbiamo pensare a fare bene, ma non per la classifica. Qua di stimoli ne abbiamo tanti perché siamo ancora in una zona pericolosa. Dobbiamo crescere mentalmente perché stiamo pagando una questione di testa. Sento dire che prepariamo bene le coppe e non il campionato perché non ci sono stimoli, ma non è così "

Sul challenge

" A me il VAR piace, sono favorevole. L'arbitro deve parlare a fine partita, come fanno tutti. È un professionista e a fine partita deve dire cos'ha visto. Qualche arbitro giovane si mette in difficoltà da sola. C'è il VAR, vacci. Ma penso che l'arbitro deve parlare, deve dare spiegazioni e deve dare una lettura della partita "