Il ciclo di ferro di partite in campionato per il Napoli di Rino Gattuso prosegue con l’impegno contro la Lazio, la squadra più in forma del momento che cavalca una serie di 9 vittorie consecutive. L’avverario peggiore per tornare a fare punti per la squadra partenopea che sta cambiando pelle nel mercato di gennaio e anche all’Olimpico potrebbe vedere diverse novità di formazione a cominciare da una staffetta fra i pali fra Meret e Ospina...

" Meret ha commesso un errore, come altri giocatori, vediamo domani. Domani scelgo, ma siamo una squadra, non si tratta di esclusioni. Non capisco perché con Ancelotti giocava due partite Meret o due Ospina, ho due portieri validi, anzi pure Karnezis è bravo e valutiamo gara dopo gara. Meret resta il titolare? Sì, lo è. Due giorni non s'è allenato, vediamo domani chi giocherà... "

"La squadra è viva e nello spogliatoio c'è entusiasmo, non racconto barzellette"

" I dati sono confortanti, stiamo crescendo. Comincio a vedere che le cose su cui lavoriamo stanno venendo fuori, dobbiamo continuare, senza pensare, ma vedo voglia ed entusiasmo. Inizio a vedere ciò su cui lavoriamo. Se avessi visto una squadra morta, sarei venuto qui e l'avrei detto, mica racconto barzellette. Io vedo grande voglia, ma serve un filotto importante e muovere la classifica. Questa squadra non può pensare di avere una classifica così, ha dei valori, giocatori importanti anche se bisogna metterli nelle condizioni migliori anche come tranquillità. Dobbiamo continuare così, commettere meno errori, giocare da squadra, dare continuità, migliorando il palleggio. Col Parma e con l'Inter sembrano due squadre diverse, iniziamo a stare meglio fisicamente, a palleggiare e giocare come piace a me, dobbiamo continuare così. "

"Demme? Non è ancora qui ma per lui parla la storia"

" Di Demme non voglio parlarne, sarebbe una mancanza di rispetto verso i miei giocatori. Di lui parla la storia, da anni capitano del Lipsia, primo in classifica, tante gare in Champions. Ne parleremo, poi quando arriverà vi dirò le caratteristiche. Come idolo ha me, ma avremo modo di parlarne. Perché un giocatore dovrebbe venire nel mio Napoli? Fare questo lavoro è la cosa più bella al mondo, gratificante, con sacrifici ma anche poi con un lavoro da privilegiati. Dobbiamo baciare per terra, lo dico sempre. Lavorando poi con serietà, senza accontentarsi mai, si deve venire al campo con voglia, facendo fatica, oggi non si può giocare tecnicamente e lasciare altro per strada, oggi no e serve sempre un motore lucido. Chiedo grandissimo impegno, accetto anche sciocchezze ma sul campo bisogna pedalare "

"Koulibaly e Mertens ancora out, Kalidou giocherà quando sarà al 100%"

" Koulibaly ha lavorato 3 giorni, non ci possiamo permettere un'altra ricaduta, ieri abbiamo fatto una risonanza e c'è ancora un po' di edema, non possiamo rischiare, sappiamo tutti la sua importanza ma non posso mettere giocare che poi stanno 2-3 mesi fuori, mi piace tutelare i miei giocatori. Lunedì inizieremo ad alzare la velocità e vediamo se potrà scendere in campo. Mertens torna martedì sera, è in Belgio col fisioterapista della nazionale per curarsi. "

"Lazio? Stesse insidie della sfida con l'Inter"

" Le ripartenze le abbiamo subite col Parma, la Lazio non deve avere profondità, ci arrivano con le verticalizzazioni, palleggiando bene e poi trovando la profondità di Immobile. Ci attende una partita difficile come quella con l'Inter. Perché scherzo meno in sala stampa? Cosa c'è da scherzare, so le difficoltà che viviamo. Ho la consapevolezza di allenare una squadra forte, che se trova il canale giusto non si ferma più. Non ho voglia di fare i sorrisini, abbiamo il dovere di risalire, dobbiamo stare calmi e lavorare. Con la tranquillità mentale e la gamba più frizzante, faremo divertire "