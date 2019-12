Gattuso: "Spero che i giocatori firmeranno il rinnovo perché più forti di così non ce ne sono"

"Dobbiamo essere bravi a lavorare. Non si puo fare tutto in dieci giorni. In questi ultimi giorni ho visto qualcosa di diverso. Ma tutto passa dai risultati Abbiamo bisogno di tempo. Io devo comunque lavorare nella testa dei miei giocatori. Sicuramente c'è stato un problema ma ci sarà il tempo e i risultati aiuteranno a risolvere queste problematiche. Non vedo una squadra che fa le cose ad uno all'ora. Ho sentito parlare solo nel mio primo giorno di lavoro. Speriamo di riuscire a fare qualche prestazione importante. Da parte della società e dei dirigenti la pensano come me: priorità al campo". Queste le parole di Rino Gattuso, tecnico del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. "Vado alla ricerca dell'intensità, in questi giorni la squadra ha avuto un rigetto perché si è cambiato medologia di lavoro e a livello muscolare qualche cambio c'è sempre. Non ho trovato fisicamente male la squadra ma voglio che facciano delle corse diverse", ha concluso.

Sui rinnovi di contratto

" La mattina entro alle 8.30 e vado via alle 8 di sera, la priorità è il campo, allenare, farli stare sul pezzo e parlare tanto, ascoltando anche ciò che dicono. Poi avranno 6 giorni di ripooso, incontreremo il presidente col direttore e parleremo di tutto. I giocatori ci sono, forti, e spero con tutto il cuore che firmeranno i rinnovi perché più forti di questi in giro ce ne sono pochi "

Sulla paura mostrata con il Parma

" Ho visto una squadra che s'è consegnata a me ed al mio staff, abbiamo lavorato molto forte. Ho visto una squadra che fa tutto quello che chiediamo, cerchiamo qualcosa di diverso e dal primo giorno vi ho parlato di gioco per reparti. Abbiamo la nostra filosofia, dobbiamo tornare a fare quello che il Napoli ha fatto per tanti anni dopo gli ultimi con un modulo diverso. Li ringrazio per la disponibiità, non è facile quando per anni sei lassù ed ora per due mesi non vinci. Può succedere come col Parma all'inizio. Ho sentito l'ultima spiaggia, ma nello sport non esiste, dobbiamo solo stare sul pezzo e recuperare i giocatori mentalmente. Le prestazioni in Champions non sono di due anni fa, per questo dobbiamo liberarci e giocare con un modulo ed uno stile diverso e tornare a divertirsi "

Sul Sassuolo

" Giochiamo contro una squadra forte, con giocatori giovani di talento, un tecnico che fa giocare bene le proprie squadre. Voglio vedere equilibrio, organizzazione, che non entriamo nel panico, sapendo soffrire, e col pallone di fare quello che sanno già fare "