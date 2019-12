Gattuso: "Voglio entrare nell'anima dei giocatori; Barça? A pensarci ci vengono i capelli bianchi"

"Noi ancora dobbiamo guarire, E' da due mesi che non riuscivamo a vincere in campionato. Ma la strada è ancora lunga, dobbiamo lavorare. In 10 giorni non si possono fare miracoli". Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Rino Gattuso, tecnico del Napoli, al termine della vittoria sul Sassuolo. "Questa squadra non ha problemi di qualità. Deve cominciare a divertirsi Per giocare il 4-3-3 bisogna essere più corti. Nel primo tempo non abbiamo giocato per niente.

Sul momento

" Ancora dobbiamo guarire. Siamo malati, lo sappiamo, erano due mesi che non vincevamo in campionato. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma la strada è lunga, dobbiamo migliorare. In dieci giorni non si possono fare i miracoli, bisogna continuare a lavorare. Questa squadra non ha problemi di qualità. Bisogna avere equilibrio e giocare in un certo modo. Questa squadra ha sempre fatto 4-3-3, ma bisogna essere più corti, lavorare di reparto. Dobbiamo dare continuità al lavoro cominciato dieci giorni fa. "

Fabian regista

" In questo momento dobbiamo essere perfetti noi per far giocare Fabian in quella posizione. Non è un vertice basso. Deve esserci una squadra che lo supporta, invece facciamo fatica. Ma lo sapevamo. Ora dobbiamo lavorare di reparto, con sacrificio. Poi la qualità c'è. Dobbiamo continuare a dare equilibrio a questa squadra perché per tantissimo tempo non l'ha avuto "

In questo momento dobbiamo essere forti e perfetti per far giocare Fabian Ruiz. Dobbiamo lavorare sull'equilibrio, con grande sacrificio. Poi la qualità questa squadra ce l'ha", ha aggiunto. "Nel primo tempo siamo stati statici, in questi giorni i giocatori hanno dato grande disponibilità. Voglio parlare con l'anima ai miei giocatori. In questo momento i giocatori stanno vivendo un qualcosa che non hanno mai vissuto, per giocare questo tipo di calcio bisogna lavorare sulle gambe perché dobbiamo coprire tanto campo. Il Barcellona? A pensarci ora mi vengono i capelli bianchi. Ce la giocheremo però prepariamoci ora per quello che deve arrivare", ha concluso.

Entrare nell'anima dei giocatori

" Non c'è solo il problema del vertice basso, bisogna lavorare di catena, fare movimenti opposti, farlo di reparto. Nel primo tempo siamo stati statici, abbiamo perso troppi palloni. Ma onore a questi ragazzi, che in 10 giorni mi hanno dato grandissima disponibilità. Io voglio entrare nell'anima dei miei giocatori, questo lavoro so farlo solo così. A qualcuno può dar fastidio, ma io solo così so farlo. Magari può dar fastidio a qualche giocatore, stare 24 ore sul pezzo, ma io così lavoro. "

Crisi inedita

" Questa è una squadra che per tantissimi anni ha scritto pagine importanti del Napoli, giocandosi il campionato fino alla fine. Ora stanno vivendo qualcosa che non hanno mai vissuto. Bisogna fargli capire come giocare, cosa vogliamo proporre. Per farlo bisogna lavorare sulle gambe perché facciamo grandi frenate. Continuiamo a lavorare "

Sul Barcellona

" Se ci pensiamo adesso ci vengono i capelli bianchi... Lasciamo stare. Pensiamo a Lazio, Inter e tutte quelle che dobbiamo affrontare. Ce la giocheremo, faticheremo, ma prepariamoci per quello che deve arrivare. "

La versione di De Zerbi

"Dispiace ma d'altronde facciamo fatica a fare quello step in piu che ci serve per chiudere il primo con più di un gol di vantaggio. Dobbiamo essere più furbi negli ultimi 10 minuti. Non avevano subito niente ma non ci si può attaccare alla sfortuna. Bisogna veder prima quelle palle che ci sbucano". Queste le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida persa contro il Napoli.