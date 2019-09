L'Atalanta si prepara nel migliore dei modi allo storico esordio in Champions League vincendo al fotofinish una partita difficilissima contro il Genoa a Marassi. La squadra di Gasperini parte piano, cresce col passare dei minuti imponendo il proprio gioco e trova il vantaggio su rigore con Muriel. Poi, dopo il pari di Criscito al 91' sempre dagli undici metri, a decidere la partita è una prodezza sensazionale di Duvan Zapata che segna un gol memorabile. Vittoria preziosa per i bergamaschi che si rialzano immediatamente dopo lo scivolone casalingo contro il Torino prima della sosta. Primo ko stagionale per i rossoblù di Andreazzoli che confermano comunque di essere una squadra interessante e ben organizzata.

Il tabellino

Genoa-Atalanta 1-2

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Lerager, Ghiglione (82' Ankersen), Schone, Radovanovic (70' Saponara), Barreca (82' Pandev); Pinamonti, Kouamé. All.: Andreazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic (56' De Roon), Gosens; Gomez; Ilicic (60' Muriel), D. Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 64' rig. Muriel (A), 91' rig. Criscito (G), 95' D. Zapata (A).

Assist: De Roon (A, 1-2)

Ammoniti: Romero, C. Zapata, Pandev (G), Masiello, Ilicic, Hateboer (A).

Note - Recupero 4'+5'.

Il momento social del match

La cronaca in 9 momenti chiave

6' GRANDE OCCASIONE GENOA! Splendido traversone basso di Criscito dalla sinistra e pescare in piena area Pinamonti che manca la deviazione, alle sue spalle c'è Masiello che si salva in corner.

13' ATALANTA A UN PASSO DAL GOL! Accelerazione di Gomez che taglia il campo da sinistra, poi il pallone arriva a Ilicic: cross perfetto a centro area per Pasalic che, tutto solo, non trova la deviazione di testa a due passi da Radu.

18' CI PROVA RADOVANOVIC! Schone ruba palla a Pasalic in mezzo al campo, l'azione si conclude con un destro dalla distanza di Radovanovic che sfiora il palo con Gollini che forse non ci sarebbe mai arrivato.

38' PASALIC VICINO AL GOL! Duvan Zapata orchestra un'azione di rimessa e tocca per Ilicic: passaggio in profondità per Pasalic che, in piena area, calcia in diagonale rasoterra. Conclusione debole che Radu tiene lì senza particolari problemi.

48' PARATONA DI GOLLINI! Kouamé, tutto solo al limite, tenta il destro a giro mirando l'incrocio: il portiere dell'Atalanta vola e mette in calcio d'angolo.

64' GOL DELL'ATALANTA! Fabbri, richiamato al VAR, concede un penalty ai bergamaschi per uno sgambetto in piena area di Cristian Zapata ai danni di Duvan Zapata. Dal dischetto Muriel, appena entrato, spiazza Radu con grande freddezza.

77' RADU SALVA SU ZAPATA! Muriel lancia in campo aperto Duvan Zapata che supera Cristian Zapata con un gran dribbling: sinistro secco e ottima risposta di Radu che si oppone con il corpo.

91' GOL DEL GENOA! CRISCITO! Il capitano genoano non sbaglia il rigore concesso per un contatto dubbio tra Kouamé e Djimsiti: sinistro centrale di collo pieno e 1-1!

95' GOL DELL'ATALANTA! ZAPATA GOL CLAMOROSO! De Roon tocca per Zapata che, da fermo, lascia partire un incredibile destro dal limite che finisce sotto l'incrocio dei pali. Radu non può arrivarci.