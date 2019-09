Genoa-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata C., Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sturaro, Cassata

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello A.; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez A., Zapata D. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castagne, Toloi

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto sei delle ultime sette sfide di Serie A contro il Genoa (1P): tanti successi quanti nelle precedenti 25 partite (9N, 10P).

Nello scorso campionato il Genoa ha vinto la gara casalinga contro l’Atalanta: precedentemente erano arrivati quattro pareggi e tre successi bergamaschi.

Il Genoa ha vinto l’ultima partita di campionato, contro la Fiorentina: i liguri non ottengono due successi consecutivi dal settembre dello scorso anno.

Il Genoa ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, nello scorso campionato aveva ottenuto due successi nelle prime due gare interne.

Nelle ultime sei partite dell’Atalanta in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno: l’ultima volta in cui i bergamaschi hanno raggiunto sette partite con entrambe le squadre in gol è stata nell’ottobre 2017.

L’Atalanta è imbattuta da sette trasferte in Serie A (5V, 2N): solo una volta i bergamaschi hanno fatto meglio, quando hanno raggiunto quota otto gare esterne senza sconfitte nel 1992.

In questo campionato l’Atalanta è la squadra che ha tentato più conclusioni (47, 23.5 in media a partita): nello scorso campionato i bergamaschi erano secondi in graduatoria, con una media inferiore (16.9).

L’attaccante del Genoa Christian Kouamé ha segnato nelle ultime due partite di campionato, già miglior striscia per lui in Serie A.

L’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata ha segnato per la prima volta nelle prime tre giornate di un campionato di Serie A, realizzando due reti nella scorsa partita – contro il Genoa ha partecipato a quattro reti nelle ultime cinque sfide in questa competizione (due gol, due assist), dopo quattro sfide senza partecipazioni attive.

Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gómez ha segnato quattro gol e fornito cinque assist vincenti contro il Genoa: ha quindi partecipato a nove reti, in Serie A ha fatto meglio solo contro la Roma (10 partecipazioni, quattro reti e sei passaggi vincenti).