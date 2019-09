Genoa-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Barreca; Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Sturaro

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Danilo

Statistiche Opta

Il Bologna è rimasto imbattuto in nove delle ultime 11 gare di Serie A contro il Genoa (5V, 4N), mantenendo la porta inviolata in sette di questi incontri.

L'ultima sfida di Serie A tra Bologna e Genoa è terminata 1-1; queste due squadre non pareggiano due incontri di fila nella competizione dal 1990.

In 17 delle ultime 22 sfide di Serie A tra Genoa e Bologna in casa dei liguri almeno una delle due squadre non ha trovato la rete (31 gol nel parziale, 1.4 di media a match).

Il Genoa ha perso le ultime due partite di campionato: i liguri non infilano tre sconfitte consecutive in Serie A da novembre 2018.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe in Serie A (2N, 3P), dopo aver ottenuto due successi nelle precedenti tre (1N).

Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Brescia: gli emiliani non ottengono due successi esterni consecutivi in Serie A da settembre 2017, quando la seconda vittoria fu proprio contro il Genoa.

Il Bologna ha perso tutte le ultime cinque gare di Serie A giocate di mercoledì, senza trovare la via del gol nelle tre più recenti.

Il Bologna è la squadra che ha subito più reti di testa nelle prime quattro giornate di questa Serie A: tre, su sei totali.

Il giocatore del Genoa Antonio Barreca ha esordito in Serie A con Sinisa Mihajlovic allenatore, nel settembre 2016 in Torino-Empoli. Sotto la gestione dell’attuale tecnico del Bologna ha giocato 33 delle sue 40 partite nel massimo campionato italiano.

Rodrigo Palacio ha giocato 90 partite con il Genoa nel massimo campionato, segnando 35 reti. Il Ferraris è lo stadio in cui l’attuale attaccante del Bologna ha segnato più gol in Serie A (27).