Dal Vangelo secondo Thiago. "Per la prima volta in Serie A una squadra manda in gol, nel corso dello stesso match, tutti i tre giocatori subentrati dalla panchina. Amen." Si presenta così il nuovo allenatore del Grifone, con un evento mai accaduto da quando, nella stagione 1994/1995, vennero introdotte le tre sostituzioni. In tredici minuti il Genoa ribalta il supergol di Tonali (il primo nel massimo campionato del classe 2000) con Agudelo, Kouame e Pandev e si toglie, almeno per una notte, dalla zona calda in fondo alla classifica.

Il Brescia di Corini torna a casa senza punti e sprofonda al terzultimo posto. Il rimpianto di Balotelli & Co è quello di non avere avuto la lucidità per chiudere la partita già nel primo tempo, quando i padroni di casa, subìto il gol dell’azzurro su punizione ("Volevo crossare. Non ho tirato") sono crollati sul piano mentale. Martedì sera al Rigamonti sbarcherà l'Inter di Antonio Conte: quale miglior modo di ottenere il riscatto immediato per Supermario?

Thiago Motta (Genoa)Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

34’ VANTAGGIO DEL BRESCIA - Punizione da posizione defilatissima sulla sinistra di Tonali che beffa Radu infilando la palla sotto l'incrocio dei pali. 1-0 per le Rondinelli con la prodezza del gioiellino classe 2000 di Cellino. Qualche responsabilità del portiere rossoblù

44’ OCCASIONE DEL GENOA – Slalom di Gumus e tiro insidioso del turco. Joronen devia in angolo

64’ TRAVERSA DEL GENOA – Kouamè, appena entrato, colpisce il legno superiore di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo!

66’ PAREGGIO DEL GENOA - Agudelo trasforma in gol un bell'assist di Pinamonti che scippa la palla a Gastaldello sulla linea di fondo. Palla sotto la traversa e Joronen battuto. Primo gol in A anche per il colombiano classe ‘98

75’ RADDOPPIO DEL GENOA - Cross delizioso dalla destra di Ghiglione e mezza rovesciata di Kouamè che si coordina alla perfezione e batte Joronen! Risultato ribaltato dai rossoblù con la prodezza dell’ivoriano

79’ TRIS DEL GENOA - Kouame serve Pandev sul vertice dell'area di rigore. Il macedone si accentra e lascia partire un tiro a giro di mancino: palla nel sette. Hanno segnato tutti e tre i cambi di Thiago Motta! Incredibile a Marassi

90’ + 2’ MIRACOLO DI RADU - Il portiere rossoblù mantiene intatto il risultato con due miracoli su Aye’ e sul tentativo di tap-in di Donnarumma

Sandro Tonali - Genoa-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Il tabellino

GENOA-BRESCIA 3-1 (primo tempo 0-1)

Genoa (3-5-1-1): Radu; C. Zapata, Radovanovic (dal 46’ Agudelo), Romero; Ghiglione, Cassata, Schone, Lerager (dal 56’ Pandev), Ankersen; Gumus (dal 64’ Kouamè), Pinamonti. All. Thiago Motta

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor (dal 40’ Gastaldello), Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (dall’81’ Matri); Ayé, Balotelli (dal 71’ Donnarumma). All. Corini

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Gol: 34’ Tonali, 66’ Agudelo, 75’ Kouame, 79’ Pandev

Assist: Pinamonti, Ghiglione, Kouame

Ammoniti: Bisoli, Tonali, Balotelli, Matri (B), Ankersen, Ghiglione, Agudelo, Pandev, Romero, Radu (G)