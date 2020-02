Genoa-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola

Indisponibili: Lerager

Squalificati: Romero, Behrami

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Pavoletti, Ceppitelli, Ragatzu, Rog

Squalificati: Cigarini

Statistiche Opta

Il Cagliari è imbattuto negli ultimi tre confronti di Serie A contro il Genoa (2V, 1N), dopo aver perso quattro dei cinque precedenti (1V).

Dopo aver pareggiato sette delle prime nove sfide in terra ligure in Serie A, Genoa e Cagliari hanno chiuso in parità soltanto una di tutte le successive 11: proprio la più recente al Ferraris del maggio 2019, otto successi del Grifone contro due dei sardi il bilancio nel parziale.

Il Genoa ha portato a casa due punti nelle ultime due uscite di campionato; l’ultima volta che i rossoblù hanno pareggiato tre match di fila in un singolo torneo di Serie A risale al novembre 2015.

Il Genoa sta subendo gol da sette partite casalinghe di campionato; bisogna riavvolgere il nastro della Serie A fino al dicembre 2017 per trovare più gare interne consecutive in cui i liguri hanno incassato reti (nove in quel caso).

Il Cagliari non vince da otto turni di campionato (4N, 4P); l’ultima volta che gli isolani non sono riusciti a conquistare i tre punti per più gare di fila in Serie A è datata aprile 2015 (11 in quel caso).

Dopo aver conquistato in media 2.2 punti nelle prime cinque trasferte, il Cagliari ha registrato invece una media di 0.7 punti in tutte le successive sei gare esterne di questo campionato.

Nessuna squadra ha subito più gol del Genoa dal dischetto nella Serie A in corso: sette, ma tutti gli ultimi quattro in trasferta.

Escludendo gli autogol, il Cagliari è la squadra con la differenza più alta tra gol (36) ed Expected Goals (26.9) in questo campionato: +9.1.

Domenico Criscito ha realizzato cinque gol in questo campionato (tutti su rigore): si tratta della stagione più prolifica per il capitano del Genoa tra massima serie italiana e russa. L’ultimo difensore che ha trasformato più tiri dal dischetto (sei) in una singola stagione di Serie A è stato Maurizio Domizzi nel 2007/08.

Tutti i cinque gol messi a segno da Radja Nainggolan, del Cagliari, in questa Serie A, sono arrivati dalla distanza: record di reti da fuori area per un giocatore nel campionato in corso.