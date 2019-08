Genoa-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sturaro, Saponara, Cassata

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milekovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella S

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

Fiorentina e Genoa hanno pareggiato otto degli ultimi 11 incontri di Serie A - completano il parziale due successi viola e uno ligure.

Il Genoa non ha subito gol in tre delle ultime quattro gare interne di Serie A contro la Fiorentina dopo che aveva tenuto la porta inviolata in tre delle precedenti 23.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 19 sfide in Serie A contro la Fiorentina (1-0 in casa nel dicembre 2016): completano il parziale otto successi viola e 10 pareggi.

Includendo la scorsa stagione, il Genoa manca l'appuntamento con la vittoria in Serie A da 11 partite (6N, 5P): i rossoblù non arrivano a 12 sfide senza successo nel massimo campionato dall'aprile 2012 (serie di 14 gare).

La Fiorentina è a secco di vittorie in Serie A da 15 partite (6N, 9P): i viola non rimangono 16 sfide senza successi nel massimo campionato dall'aprile 1971. L'ultima vittoria risale al 4-1 contro la SPAL a febbraio.

La Fiorentina conta 16 dribbling riusciti in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (tanti quanti la Juventus). Dall’altra parte il Genoa ha completato un solo dribbling in questo campionato, meno di ogni altra squadra.

Il Genoa ha segnato tre gol con sei conclusioni nella prima partita: la percentuale realizzativa del 50% è la più alta in questo campionato.

L’attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha realizzato sei reti in Serie A: l'unica realizzata da fuori area è arrivato contro la Fiorentina nel novembre 2018.

L’esterno della Fiorentina, Federico Chiesa, ha tentato otto conclusioni nella prima giornata: nessun giocatore ne ha effettuate di più senza riuscire a segnare (otto anche Lautaro Martínez).

Le prime 35 partite in Serie A dell’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone sono state con il Genoa, nella stagione 2016/17, in cui ha realizzato 12 reti.