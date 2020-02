a breve il servizio completo...

Il tabellino

GENOA-LAZIO 2-3 (primo tempo 0-1)

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (dal 58’ I. Falque), Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Sanabria (dal 73’ Destro), Favilli (dal 58’ Pandev). All. Nicola

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (dal 54’ Cataldi), Luis Alberto, Jony (dal 62’ Lazzari); Caicedo (dal 54’ Correa), Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Gol: 1’ Marusic, 51’ Immobile, 57’ Cassata, 71’ Cataldi, 89' Criscito (R)

Assist: Caicedo, Ankersen

Ammoniti: Masiello, Soumaoro (G), Lucas Leiva, Strakosha (L)

La cronaca in 8 momenti chiave

01’ VANTAGGIO DELLA LAZIO - Azione tutta di prima dei biancocelesti: Caicedo serve centralmente Marusic sulla trequarti, il montenegrino resiste in mezzo a due difensori e in scivolata batte Perin. Subito avanti gli uomini di Inzaghi

13’ PARATONA DI PERIN - Lucas Leiva manda in porta Caicedo che resiste ad un difensore rossoblù e poi calcia sul primo palo ma il portiere ex Juve chiude e devia in angolo

25’ PALO DI CASSATA - Punizione magistrale di Schone che disegna una traettoria a giro per la mischia in area di rigore: Favilli svetta e colpisce il palo opposto. Sfortunato il Genoa

47’ CHANCE PER IMMOBILE - Giocata fantastica di Milinkovic-Savic che taglia il campo e pesca l'attaccante biancoceleste sulla sinistra: tiro che sfiora il palo e finisce sulla parte esterna della rete

51’ RADDOPPIO DELLA LAZIO - Caicedo tenta di sfondare all'interno dell'area di rigore, sfortunato rimpallo di Biraschi che regala il pallone a Immobile che punisce Perin con un missile nell'angolino. Lazio spietata, 27° gol in Serie A per l'attaccante biancoceleste

57’ IL GENOA ACCORCIA - Ankersen serve al centro Cassata che lascia partire un missile nel sette. Niente da fare per Strakosha!

71’ TRIS DELLA LAZIO - Punizione magistrale di Cataldi che supera la barriera e gela Perin! Gol dell'ex

89' IL GENOA ACCORCIA ANCORA - Proteste dei giocatori dei giocatori di casa per un fallo di mano di Lazzari in area di rigore dopo un controllo al volo di Pandev: l'arbitro inizialmente non fischia, ma poi, dopo il consulto al monitor, indica il dischetto! Criscito spiazza Strakosha, i rossoblù sono ancora vivi