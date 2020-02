Genoa-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Souamaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola

Indisponibili: Lerager, Radovanovic, Romero, Ghiglione

Squalificati: Sturaro

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Lulic

Squalificati: Luiz Felipe

Statistiche Opta

Da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina della Lazio (aprile 2016), i biancocelesti hanno vinto quattro delle sette sfide di Serie A contro il Genoa (1N, 2P), segnando una media di 2.6 gol a partita.

Considerando le gare disputate solo nel girone di ritorno, il Genoa è imbattuto con la Lazio in Serie A dal 2012, serie in cui ha ottenuto ben sei successi e due pareggi.

La Lazio è la squadra contro cui il Genoa ha segnato più gol nel massimo campionato: 138 in 99 precedenti nella competizione.

Il Genoa ha portato a casa i tre punti in ciascuna delle ultime due uscite di campionato e potrebbe vincere tre gare di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2018, striscia iniziata proprio con un successo contro la Lazio.

La Lazio sta vivendo la sua miglior stagione di sempre in Serie A, con 56 punti nelle prime 24 gare: è la sesta squadra a raccoglierne così tanti a questo punto della competizione, dopo Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

Il Genoa ha ottenuto 11 punti nelle sette gare sotto la gestione di Davide Nicola, solo sei squadre hanno fatto meglio nel periodo - sono gli stessi punti che i rossoblù avevano ottenuto nelle precedenti 17 partite stagionali di Serie A (meno di ogni altra formazione nel parziale).

La Lazio è impenetrabile nei secondi tempi, con appena cinque gol subiti in questo intervallo di gioco, record nei Top-5 campionati 2019/20 (secondo il Liverpool, a 9). Nella scorsa stagione, i biancocelesti avevano incassato la quinta rete in Serie A nel corso della ripresa a settembre (contro la Roma).

Da quando ha lasciato la Lazio (dopo 48 gol in 159 presenze in A con questa maglia), l’attuale attaccante rossoblù Goran Pandev ha segnato cinque reti in campionato ai biancocelesti, contro nessuna squadra ha realizzato più marcature.

A Ciro Immobile - ex della partita - serve un solo gol per eguagliare il record di marcature (27) dopo 25 turni stagionali di Serie A, che appartiene ad Antonio Angelillo e dura dal 1958/59; dal suo arrivo alla Lazio, ha messo a segno 93 reti, meno solo di Lionel Messi (121) e Robert Lewandowski (104) nei Top-5 campionati europei.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è andato in doppia cifra di gol su calcio di rigore in questo campionato: è ad una sola distanza dall’eguagliare il record nell’era dei tre punti a vittoria in una singola stagione di Serie A di Roberto Baggio - 11 reti dal dischetto, nel 1997/98.