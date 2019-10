Vittoria pesantissima del Milan che interrompe la striscia negativa di 3 sconfitte di fila battendo 2-1 il Genoa in rimonta a Marassi al termine di una partita pazza caratterizzata da 4 espulsioni (2 in campo e 2 dalla panchina), errori clamorosi e un rigore sbagliato al 93'. Giampaolo vince la sfida da ultima spiaggia con Andreazzoli, ma in casa rossonera sarebbe un grave errore esaltarsi per questa vittoria: la strada verso la completa guarigione è ancora lunghissima, anche a Genova Romagnoli e compagni hanno palesato grossi limiti di carattere e organizzazione.

Il tabellino

Genoa-Milan 1-2

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito (11' Biraschi); Ghiglione, Lerager (88' Pandev), Radovanovic, Schone, Pajac; Kouamé, Pinamonti (73' Favilli). All.: Andreazzoli.

Milan (4-3-2-1): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu (46' Paquetà); Suso Bonaventura; Piatek (46' Leao). All.: Giampaolo.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Gol: 41' Schone (G), 51' Theo Hernandez (M), 56' rig. Kessie (M).

Assist: Paquetà (M, 1-1).

Ammoniti: Zapata, Lerager, Schone, Romero (G), Calabria, Biglia, Paquetà (M).

Espulsi: 48' pt. Saponara (G, dalla panchina), 56' Biraschi (G), 79' Calabria (M), 94' Castillejo (M, dalla panchina).

Note - Recupero 3'+7'. Reina (M) para un rigore a Schone (G) al 93'.

La cronaca in 8 momenti chiave

7' OCCASIONISSIMA GENOA! Lerager supera in velocità Hernandez e si presenta a tu per tu con Reina: destro potente e grande parata del portiere del Milan.

41' GOL DEL GENOA! SCHONE! Destro su punizione dalla distanza del danese: palla centrale e clamorosa papera di Reina che si lascia sfuggire il pallone. Rossoblù in vantaggio!

46' pt. GENOA A UN PASSO DAL 2-0! Altro traversone perfetto dalla sinistra di Pajac dalla sinistra per Romero, tutto solo a centro area: deviazione di testa e pallone di poco alto sopra la traversa.

51' GOL DEL MILAN! THEO HERNANDEZ! Paquetà batte rapidamente una punizione sulla trequarti e serve Theo Hernandez che sfonda a sinistra, lascia sul posto Ghiglione e fulmina Radu con un sinistro potente sul primo palo.

57' 2-1 MILAN! KESSIÉ! Biraschi commette fallo di mano in area nel tentativo di fermare Leao. Dopo un lungo check al VAR Mariani concede il rigore ed espelle il difensore del Genoa. Kessié trasforma il penalty con freddezza spiazzando Radu.

68' LEAO A UN PASSO DAL 3-1! Kessié in profondità per Leao che evita Ghiglione con un gioco di prestigio e calcia col sinistro. Provvidenziale la parata di Radu che si salva in tuffo.

79' ESPULSO CALABRIA! Secondo giallo e cartellino rosso per il terzino che perde palla e strattona Kouamé. Clamorosa ingenuità del terzino del Milan. Si torna 10 contro 10.

93' REINA PARA UN RIGORE A SCHONE! Secondo rigore della serata, concesso da Mariani per un contatto in area tra Kouamé e Reina. Il portiere intuisce il destro di Schone e respinge la conclusione del danese blindando il successo del Milan.

MVP

Lucas PAQUETÀ - Entra con la voglia di spaccare il mondo e ci riesce. Prende in mano la squadra con una serie di accelerazioni palla al piede davvero notevoli. Geniale quando batte rapidamente la punizione-assist per Theo Hernandez.

Fantacalcio

Promosso

Franck KESSIÉ - Nel primo tempo il suo apporto è misero, anche se risulta il più pericoloso tra i rossoneri con un destro a fil di palo. Freddissimo nell'esecuzione del rigore che regala il successo al Milan.

Bocciato

Davide CALABRIA - Il peggiore del Milan. In un momento della partita in cui servirebbero calma e lucidità, rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo tanto inutile quanto plateale ai danni di Kouamé che gli aveva rubato il pallone. Ingiustificabile.