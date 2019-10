Genoa-Milan in Diretta Tv e Live Streaming

La diretta scritta

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Paquetá, Leao, Piatek. All. Giampaolo

Genoa-Milan: dove vederla in tv

Genoa-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand.

Approfondimenti e dichiarazioni

Genoa-Milan: probabili formazioni e statistiche

Genoa-Milan: informazioni

7^ giornata I Serie A

Data, orario e luogo: sabato 05 ottobre, ore 20:45 I Stadio Luigi Ferraris, Genova