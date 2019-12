Genoa, rebus panchina: Ballardini rifiuta, in corsa Diego Lopez e Nicola. Torna Perin?

È rebus panchina in casa Genoa. Dopo l'esonero ormai certo di Thiago Motta a seguito della sconfitta per 4-0 rimediata sabato a San Siro contro l'Inter (manca solo l'ufficialità) il club rossoblù è alla ricerca del sostituto. La novità è che Davide Ballardini, uno dei principali candidati a sedersi sulla panchina dei Grifoni, avrebbe detto no alla proposta del presidente Enrico Preziosi: per il 55enne tecnico ravennate si sarebbe trattato della quarta esperienza alla guida del Genoa. A questo punto rimangono in lizza due allenatori. Il primo nome è quello di Diego Lopez, che ha appena concluso la sua esperienza in Uruguay al Penarol. L'alternativa è Davide Nicola, che conosce bene la città avendo indossato la maglia del Genoa da giocatore: la sua ultima esperienza su una panchina di Serie A risale alla scorsa stagione quando venne esonerato dall'Udinese a metà marzo.

Davide NicolaGetty Images

Si avvicina il ritorno di Perin

Nel frattempo il mercato di gennaio potrebbe regalare al futuro nuovo tecnico il ritorno di Mattia Perin: il club ligure e la Juventus starebbero trattando per il trasferimento in prestito del 27enne portiere di Latina, che aveva lasciato il Genoa nell'estate 2018. Il giocatore, non inserito da Sarri nell'elenco dei convocati per la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio a Riad, potrebbe essere a disposizione già per la prima sfida del 2020 che vedrà il Genoa impegnato a Marassi contro il Sassuolo.