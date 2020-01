La Roma riparte. Dopo due sconfitte casalinghe di fila, la squadra di Fonseca dà continuità al successo in Coppa Italia passando anche sul campo del Genoa. Un 3-1 caratterizzato dalle reti di due tra i più chiacchierati in sede di mercato, ovvero Under e Spinazzola (quest'ultimo aiutato da una netta deviazione di Biraschi), prima che Dzeko chiuda i conti nella ripresa. In mezzo è Pandev, appena prima dell'intervallo, a illudere il Grifone di poter uscire indenne dal match. Sono tre punti che consentono alla formazione di Fonseca di staccare momentaneamente l'Atalanta, portandosi da sola al quarto posto. Mentre il Genoa, parzialmente rialzato dalla vittoria col Sassuolo all'esordio di Nicola, deve convivere con i soliti vecchi problemi nonostante un secondo tempo di grinta e volontà. La strada verso la salvezza è ancora lunga.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Cassata (70' Favilli), Schone, Sturaro (92' Radovanovic), Barreca; Pandev, Sanabria (86' Agudelo). All. Nicola

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (84' Cetin), Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout (73' Cristante); Under (88' Bruno Peres), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 5' Under (R), 44' aut. Biraschi (R), 45' Pandev (G), 75' Dzeko (R)

Assist: Schone (G, 1-2), Pellegrini (1-3, R)

Ammoniti: Veretout, Romero, Cassata, Dzeko, Pau Lopez

La cronaca in 8 momenti chiave

5' – GOL DELLA ROMA. Cross mancino a giro di Under, Pellegrini non ci arriva ma inganna Perin, sorpreso e battuto sul secondo palo. Subito 0-1.

La gioia di Cengiz Under e Lorenzo Pellegrini - Genoa-Roma Serie A 2019-20Imago

35' – Incredibile occasione per il Genoa: tiro-cross di Pandev al volo, Pau Lopez smanaccia e poi si ritrova tra le mani il colpo di testa a porta semi-vuota di Ghiglione.

44' – GOL DELLA ROMA. Altra azione personale di Spinazzola, il cui cross è deviato in maniera imparabile nella propria porta da Biraschi. Si tratta di autorete dell'ex avellinese. 0-2.

45' – GOL DEL GENOA. Lancio in profondità di Schone per Pandev, che approfitta di un'incertezza di Pau Lopez e supera lo spagnolo con un pallonetto. 1-2.

57' – Grandissima parata di Pau Lopez: cross di Schone e colpo di testa di Goldaniga, ma il portiere della Roma smanaccia togliendo la palla dall'incrocio.

63' – Dzeko si divora l'1-3: Veretout spara da fuori, Perin respinge come può e il bosniaco, da due passi, non riesce a coordinarsi e calcia alto.

75' – GOL DELLA ROMA. Perin scivola e sbaglia il rinvio, Pellegrini recupera e serve in area Dzeko, che davanti alla porta non fallisce. 1-3.

95' – Secondo miracolo di Pau Lopez: gran volo su un sinistro ravvicinato di Pandev, servito ancora una volta da Schone.

MVP

Spinazzola. Fonseca lo schiera dall'inizio dopo il mancato passaggio all'Inter e lui risponde nel migliore dei modi: dominando sulla fascia, soprattutto nel primo tempo. Tra una sgroppata e un cross, propizia l'azione dello 0-2.

Fantacalcio

Promosso – Under. Come Spinazzola è chiacchierato sul mercato e, come Spinazzola, risponde alla grande: un gol, tante iniziative, tanta pericolosità. Promosso.

Bocciato – Kluivert. Vivace, ma pure molto impreciso e fumoso. Non sfrutta nel migliore dei modi la chance concessagli dall'infortunio di Perotti, compiendo troppe scelte errate. Nota stonata della Roma.

