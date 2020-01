Genoa-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Sturaro, Schone, Radovanovic, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Indisponibili: Kouame, Lerager, Zapata

Squalificati: Criscito

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Juan Jesus; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Zappacosta, Pastore, Santon, Kluivert, Mkhitaryan, Zaniolo

Squalificati: Florenzi, Kolarov

Statistiche Opta

La Roma ha ottenuto 27 punti sui 33 disponibili nelle ultime 11 sfide con il Genoa in Serie A: dal 2014/15 i giallorossi hanno ottenuto più punti solo contro l’Udinese (30).

Genoa e Roma hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A al Ferraris e non sono mai arrivati a tre pareggi di fila in casa del Grifone nel massimo campionato.

Il Genoa ha perso 11 delle 19 partite in questo campionato: la squadra ligure ha ottenuto così tante sconfitte a questo punto della stagione in Serie A solo nel 1950/51 e nel 1959/60, in entrambi i casi è poi retrocesso.

Il Genoa ha vinto due delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (3P), tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 10 (4N, 4P).

Per la prima volta da marzo 2019 la Roma ha perso due partite consecutive di campionato – i giallorossi non arrivano a tre sconfitte di fila in Serie A da maggio 2014, in quel caso la terza arrivò proprio contro il Genoa.

La Roma ha alternato una partita con gol segnati a una senza reti nelle ultime sette trasferte di campionato: i giallorossi hanno sempre vinto nelle quattro occasioni in cui hanno trovato il gol, perdendo una volta e pareggiando le altre due quando sono rimasti a secco.

La Roma è la squadra che ha concesso meno conclusioni in questo campionato (212), oltre a essere la quarta per tiri tentati (322).

La Roma è la squadra che in questo campionato ha segnato più gol su sviluppo di calcio piazzato (15) – il Genoa è invece la formazione che ha incassato più reti da gioco fermo (16).

Il nuovo attaccante del Genoa Mattia Destro ha giocato 57 partite con la maglia della Roma in Serie A, segnando 24 gol in giallorosso – alla sua ex squadra ha realizzato due gol in otto sfide di campionato, uno con la maglia del Bologna e uno con quella del Milan.

Lorenzo Pellegrini della Roma è il giocatore italiano che ha fornito più assist (sei) in questo campionato - nell’intera scorsa stagione di Serie A solo due italiani hanno servito più passaggi vincenti: Fabio Quagliarella e Manuel Lazzari (otto entrambi).