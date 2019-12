Vince il derby la squadra piú cinica, quella con piú qualitá in panchina. La Sampdoria di Ranieri batte 1-0 il Genoa di Thiago Motta e si porta a casa un successo pesantissimo in ottica salvezza. In una gara per lunghi tratti brutta, spezzettata, fallosa e poco spettacolare, indirizza il match uno splendido mancino di Gabbiadini, dopo un break dell'ottimo Linetty su Ghiglione. Il pareggio sarebbe stato il risultato piú giusto, ma alla fine l'ha spuntata la Doria, probabilmente piú squadra di un Genoa fumoso e decisamente poco coordinato.

Il tabellino di Genoa-Sampdoria 0-1

GENOA (3-5–1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito (Dall'88' Cleonise); Ghiglione, Schöne (Dal 65' Jagiello), Radovanovic, Cassata, Pajac (Dal 65' Ankersen); Sanabria; Pinamonti. All. Thiago Motta

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal (Dal 45' Murillo), Linetty; Ramirez (Dal 75' Gabbiadini); Quagliarella (Dal 75' Caprari). All. Ranieri

Arbitro: Doveri di Roma

Gol: 85' Gabbiadini (S)

Assist: Linetty

Ammoniti: Ghiglione, Cassata, Vieira, Criscito, Ramirez, Colley, Romero, Cleonise

Gabbiadini - Genoa-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

La cronaca in 5 momenti chiave

52' - Murillo alla disperata in spaccata salva su Sanabria, che era pronto a colpire.

69' - Primo tiro in porta del match. Criscito tira da posizione defilata col mancino a rientrare, pare con i pugni Audero.

79' - Sanabria calcia la punizione con il destro. Palla alta, non calciata benissimo.

85' - GOL! Gabbiadini. 0-1 Sampdoria. Ghiglione perde palla, la recupera Linetty, servizio indietro per Gabbiadini, che col mancino mette all'angolino.

89' - Cross di Radovanovic e gran girata al volo di Pinamonti. Palla alta di poco.

MVP del match

LINETTY - Migliore in campo. Uno dei pochi ad interpretare la partita nel modo giusto anche nel primo tempo. Bravo in fase di recupero, porta via diversi palloni a Schone. Poi serve l'assist a Gabbiadini.

Fantacalcio

Promosso: FERRARI - Molto bene dietro. Chiude su Sanabria e Pinamonti, comanda nel gioco aereo. Rigenerato.

Bocciato: QUAGLIARELLA - Tanto sacrificio, pochi risultati. Non aziona mai il destro, non riesce a incidere.

La statistica chiave

La Sampdoria è rimasta imbattuta per sette sfide consecutive contro il Genoa per la prima volta dal dicembre 1994 in Serie A (otto in quel caso).