Il Genoa è vivo. All'esordio in panchina di Davide Nicola, e in campo di Mattia Perin, il Grifone supera per 2-1 il Sassuolo e conquista 3 punti dall'importanza capitale per la propria classifica. Un successo determinato da un fortunoso guizzo di Pandev a 4 minuti dalla conclusione, dopo che un rigore di Criscito e il successivo pareggio di Obiang parevano disegnare un pareggio scritto. I rossoblù compiono così un balzo mica male, superando la SPAL e agganciando il Brescia al terzultimo posto, a -1 dalla Sampdoria. Mentre il Sassuolo, pericolante a quota 19, ha il torto di non concretizzare il solito gioco pregevole espresso dalla trequarti in su. De Zerbi recrimina contro l'arbitro Irrati e la VAR: dubbi sia la concessione del rigore dell'1-0 che l'annullamento di un gol a Djuricic a un quarto d'ora dalla fine.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello (73' Behrami), Radovanovic, Sturaro (79' Cassata), Pajac; Pandev, Sanabria (69' Favilli). All. Nicola

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Boga (77' Berardi), Duncan (53' Djuricic), Traoré (93' Raspadori); Caputo. All. De Zerbi

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Gol: 29' rig. Criscito (G), 33' Obiang (S), 86' Pandev (G)

Assist: Locatelli (S, 1-1)

Ammoniti: Duncan, Criscito, Locatelli, Obiang, Sanabria, Romagna, Toljan, Biraschi

Note: -

La cronaca in 8 momenti chiave

5' – Locatelli trova sul secondo palo Traoré, il cui colpo di testa incrociato trova una grande smanacciata di Perin.

29' – GOL DEL GENOA. Obiang commette un presunto fallo su Sanabria in area, Irrati indica il dischetto e Criscito spiazza Consigli, firmando l'1-0.

33' – GOL DEL SASSUOLO. Proprio Obiang riceve in area da Locatelli e batte Perin anche grazie a una deviazione di Biraschi. 1-1.

Pedro Obiang, Hamed Traoré, Genoa-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

36' – Doppio tentativo ravvicinato di Sturaro, ben servito da Jagiello, e doppio grande intervento di Consigli. Occasione enorme non sfruttata dal Genoa.

65' – Chance sprecata da Caputo: Djuricic parte in contropiede e lancia in area l'ex empolese, che però spara alto da ottima posizione.

77' – Gol annullato al Sassuolo: Djuricic supera Perin dopo un rimpallo, ma la VAR ravvisa un (dubbio) tocco di mano del serbo prima di calciare in rete da pochi passi.

86' – GOL DEL GENOA. Favilli mette in mezzo, rimpallo tra Consigli e Pandev che, cadendo, fa rotolare in rete il pallone di testa. 2-1.

89' – Consigli evita il tris: Favilli viene lanciato da Pandev, spara col sinistro e trova la parata in angolo del portiere del Sassuolo.

MVP

Locatelli. Lussuoso in tutto ciò che fa. Nei lanci, negli appoggi, negli smistamenti. Serve a Obiang l'assist del pari, ma non è che il merito principale in un'ottima prestazione.

Fantacalcio

Promosso – Pandev. Lotta senza darsi mai per vinto e, nonostante le difficoltà offensive del Genoa, alla fine ha ragione: suo il gol che regala al Grifone 3 punti dall'importanza capitale.

Bocciato – Caputo. Giornata no per l'ex empolese, che azzecca pochissimo. Ha una sola palla gol e la spreca calciando alle stelle.