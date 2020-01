Genoa-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Pandev; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

Indisponibili: Kouame, Lerager

Squalificati:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Duncan, Djuricic; Traoré; Caputo, Boga. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Berardi, Marlon

Squalificati:

Statistiche Opta

Negli ultimi tre campionati di Serie A il Sassuolo non ha mai perso la gara d'andata contro il Genoa: un pareggio e due successi, incluso il 5-3 della scorsa stagione.

Il Genoa ha vinto il 50% delle sfide interne di Serie A contro il Sassuolo (tre su sei): completano il bilancio due pareggi e un successo neroverde.

Il Genoa è la squadra che aspetta da più tempo la vittoria tra le squadre di questo campionato: otto match (3N, 5P).

Il Genoa ha perso le ultime tre gare al Ferraris in campionato, solo due volte nella sua storia è uscito sconfitto in quattro match casalinghi di fila in Serie A: nel 2012 e nel 1959.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 3N), non ha mai fatto meglio fuori casa in Serie A.

Il Genoa è la squadra che ha subito più gol (nove) da giocatori subentrati in questa Serie A.

Il Sassuolo è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (26) nel corso dell’anno solare 2019 nei cinque maggiori campionati europei.

Il Genoa è la squadra che ha mandato in gol più giocatori differenti (98) nell’ultimo decennio nei cinque maggiori campionati europei.

Goran Pandev ha trovato il gol nel suo ultimo match di campionato, solo una volta l’attaccante macedone ha segnato in almeno due presenze di fila con il Genoa in Serie A (tre nel maggio 2017).

Hamed Junior Traore ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato, nessun centrocampista del Sassuolo ha mai segnato in tre match di fila in Serie A.