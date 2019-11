Genoa-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schone, Sturaro; Cassata, Pinamonti, Agudelo. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Zaza. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lyanco, Iago Falque, Laxalt

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Genoa: non registra una striscia di successi più lunga contro i rossoblù nella competizione dal 1982 (cinque).

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A al Ferraris contro il Genoa: i granata non hanno mai ottenuto tre successi esterni di fila contro i rossoblù nella competizione.

Nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha pareggiato più match del Genoa nell’anno solare 2019: 13 in 32 partite (41%), incluse le ultime due.

Il Genoa ha eguagliato il proprio record negativo di reti incassate dopo 13 partite stagionali di Serie A (27), registrato per la terza volta nella sua storia, dopo il 1992/93 e la scorsa stagione.

Il Torino ha vinto l’ultima trasferta di campionato (4-0 v Brescia) dopo una striscia di quattro sconfitte esterne consecutive: i granata non registrano due successi di fila fuori casa in Serie A da settembre 2017, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic.

Nessuna squadra ha utilizzato meno giocatori del Torino nel campionato 2019/20 (21), mentre il Genoa è quella che ne ha schierati di più (27, inclusi tre giocatori che hanno trovato il proprio esordio assoluto in Serie A sotto la guida di Thiago Motta).

Dall’arrivo di Thiago Motta sulla panchina del Genoa, solo la Juventus (57.8%) ha registrato un possesso palla medio più alto dei rossoblù (57.1%) in questo campionato.

A partire da ottobre, il Torino è la squadra che è rimasta a secco di gol in più partite nei cinque maggiori campionati europei (cinque su sette).

Quattro dei cinque gol di Goran Pandev contro il Torino in Serie A sono stati messi a segno in match casalinghi - dal suo arrivo al Genoa, 10 delle sue ultime 14 reti nella massima serie italiana sono arrivate in casa (71%).

Prima del suo arrivo al Torino nel 2018/19, Armando Izzo aveva collezionato 98 presenze in quattro stagioni di Serie A con la maglia del Genoa - con i rossoblù ha trovato inoltre i suoi primi due gol nella competizione.