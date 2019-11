Genoa-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Agudelo, Gumus, Kouamé; Pinamonti. All. Thiago Motta.

Indisponibili: Criscito, Sturaro, Favilli, Pajac, Lerager

Squalificati: Marchetti, Cassata

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, Walace, Sema; De Paul, Okaka. All. Gotti

Indisponibili: Larsen

Squalificati: Jajalo

Statistiche Opta

L'Udinese è imbattuta da sei partite di campionato contro il Genoa (4V, 2N) - l'ultimo successo rossoblù è stato nel febbraio 2016, sotto Gian Piero Gasperini.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime sei partite interne di Serie A contro l'Udinese (4N, 1P) dopo aver trovato sette successi nelle precedenti otto.

Successo contro il Brescia nell’ultimo turno interno, il Genoa non vince due gare casalinghe di fila in Serie A da settembre 2018, con Davide Ballardini in panchina.

L’Udinese non ha ancora trovato il successo in trasferta in questo campionato: un pareggio e tre sconfitte, con solo una rete nel parziale; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno giocato le prime cinque gare esterne nella competizione senza trovare il successo è stata nel 2009/10.

Sfida tra le due squadre che nel mese di ottobre 2019 hanno perso più partite in Serie A: tre ko sia per Genoa che per Udinese in quattro partite disputate.

Solo il Southampton (14) ha subito più gol di Genoa (10) e Udinese (12) nel mese di ottobre nei top-5 campionati europei 2019/20.

Era dal 1992/93 che il Genoa non incassava almeno 23 gol nelle prime 10 giornate di Serie A e dal 2009/10 che non collezionava un solo clean sheet nei primi 10 turni.

Thiago Motta ha trovato il successo nel suo primo incontro interno con il Genoa; l’ultimo allenatore a vincere le prime due gare casalinghe in assoluto in Serie A alla guida dei rossoblù è stato Luigi De Canio, nel maggio 2012.

Ex della partita è il difensore del Genoa Cristián Zapata, che con l’Udinese ha giocato 168 partite di Serie A, realizzando cinque reti.

Il Genoa è la vittima preferita del centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul in Serie A: tre gol e un assist per lui contro la squadra rossoblù, contro cui è ancora imbattuto nel massimo campionato (4V, 2N).