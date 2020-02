Gervinho rimane al Parma: niente Al-Sadd, documentazione fuori tempo massimo

Gervinho non si muoverà da Parma. Il trasferimento dell'attaccante all’Al-Sadd di mister Xavi è saltato perché la documentazione è arrivata fuori tempo massimo. Niente Qatar dunque per l’attaccante ivoriano del Parma, in attesa di capire se i Ducali faranno o meno ricorso.

Le dichiarazioni del tecnico dell’Al-Sadd Xavi Hernandez lasciano poco spazio a dubbi:

" Ho sentito dalla dirigenza del club che è difficile registrare l'attaccante ivoriano in squadra squadra dopo che la finestra dei trasferiementi si è chiusa ieri. Qualora fosse registrato, lo sarà per la prossima stagione. Lui è un giocatore illustre e speravamo di averlo già adesso "