Ghoulam dal cuore d'oro: regalati i biglietti per il Napoli a un tifoso disabile

Semplicemente Faouzi Ghoulam. Un giovane tifoso del Napoli, residente in Toscana, sognava di andare una volta allo stadio, al San Paolo, trovando un grandissimo regalo dal terzino algerino. Daniele, malato di leucodistrofia, avrà la sua grande occasione grazie al gesto di Ghoulam che ha messo a disposizione i soldi per pagare il trasferimento a Napoli, l’alloggio e i biglietti per una partita casalinga al San Paolo.

La risposta di Ghoulam

Un piccolo grande gesto da parte del giocatore partenopeo che ci ha ormai abituato ad azioni di questo tipo. Realizzò un video dedica ad un tifoso malato e, quest’estate, durante il ritiro a Dimaro, ha regalato la propria maglietta autografata ad un tifoso che l’aveva persa per strada.