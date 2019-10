Domani Marco Giampaolo si gioca tanto, forse tutto. Contro il Genoa a Marassi, il tecnico abruzzese del Milan non può incappare in un altro passo falso per tenersi la panchina e non fare precipitare i rossoneri in zona retrocessione, incappando nella quinta sconfitta nelle prime sette giornate. Giampaolo però non sembra perdere la serenità e il sorriso e ai microfoni de ‘Le Iene’ racconta come intende risollevare la squadra da questo brutto momento.

" Dobbiamo trovare una soluzione a questa crisi. Se ho pensato di andarmene? Mai. Chi va via, vuol dire che si arrende. Piatek? Chi fa gol non si dimentica come si fa: capita, sono cicli, periodi un po’ così. Lavoriamo per fare bene e trovare una soluzione. Sono qui dalle 8, dite che lavoro molto e male eh? Arrivare al panettone? Lavoriamo per mangiare anche quello. Gli obiettivi devono essere sempre massimi. Il Milan è al di sopra degli interessi individuali "

Giampaolo ha anche scherzato con gli inviati del programma su Italia 1 sul suo tifo interista (“Nessun cavallo di Troia, ho solo detto che da bambino tifavo Inter fino all'età di 10 anni") ed ha accettato di sottoporsi anche a un gioco scherzoso, girando la “Ruota della Fortuna” per prevedere quale futuro attenderà la squadra rossonera... Alla fine la previsione è che il Milan vincerà la Coppa Italia ma con Claudio Ranieri in panchina...