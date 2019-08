Giampaolo mette in discussione già il 4-3-1-2: “Non è adatto ai nostri attaccanti”

Inizia con una sconfitta l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. Alla Dacia Arena di Udine, rossoneri battuti per 1-0 da un'ottima Udinese. Gara decisa da un gol di testa dell’esordiente Rodrigo Becao (primo centro in carriera) nella ripresa, la squadra di Tudor è sembrata più in palla e alla fine ha portato a casa tre punti preziosi. Milan da rivedere, apparso ancora lontano da quello che ha in mente Giampaolo. Soprattutto a centrocampo, i rossoneri sono apparsi troppo morbidi e nonostante la buona volontà di Paquetà sono stati per lunghi tratti sovrastati dalla maggior fisicità degli avversari. L’esperimento di Suso trequartista non ha convinto appieno, lo spagnolo si è reso pericoloso soltanto nel finale quando è stato spostato a destra, un segnale che potrebbe portare Giampaolo a rivedere le proprie convinzioni sul modulo.

Marco Giampaolo (allenatore Milan)

" Perdere non va mai bene, soprattutto se sei il Milan, ma la partita mi ha dato molte indicazioni e fatto capire cosa abbiamo fatto bene e cosa meno. Il possesso palla deve avere uno sviluppo offensivo migliore. I tre davanti devono recitare un copione diverso per sensibilità e questi hanno altre caratteristiche. Non soltanto Suso e Castillejo da riorganizzare, anche Piatek, ha movimenti da prima punta. Suso è straordinario, può giocare anche lì, ma bisogna lavorare, bisogna mettere i ragazzi nelle giuste condizioni, così rischi di snaturarli. Bisogna mettere tutti nelle condizioni di far meglio, dobbiamo tenere le cose fatte bene e riorganizzare quelli davanti per metterli nelle condizioni migliore. Questo va al di là del risultato, quelle soluzioni offensive non mi piacciono, sono sterili. Mercato? Non mi interessa soprattutto dopo una sconfitta, sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei calciatori. Magari i miei giocatori hanno altre corde, devo cercare di fargli fare alcune cose rispetto ad altre. Il braccio di Samir? Per le nuove disposizioni potrebbe essere rigore, ma penso che il fallo di mano debba essere un'interpretaazione dell'arbitro. "