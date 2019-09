Giampaolo: "Milan abituato a giocare singolarmente, ma ha margini di miglioramento"

"La vittoria è positiva perché ci aiuta a lavorare, ma non nascondo la polvere sotto il tappeto. So che ci sono delle cose da migliorare, non mi nascondo dietro un risultato positivo". Lo ha detto il tecnico del Milan Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto in casa del Verona. "La squadra nel secondo tempo ha giocato come doveva giocare, con le posizioni giuste - ha proseguito nell'analisi del match - Abbiamo allargato il campo, contro una squadra che si difende in dieci in trenta metri diventa difficile. Il Verona ha fatto la sua onesta partita difensiva, io vedo un trend in avanti, anche se ci sono tanti aspetti su cui migliorare e lavorare. Questo lo so. Piatek polemico dopo il gol? Si è dato da fare, è un ragazzo a posto, non è uno che fa casino. Non mi è sembrato dio vedere una esultanza polemica".

" Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, come dovevamo. Ci siamo presi la metà campo, ho chiesto a tutti di alzarsi e di impostare soltanto con due difensori più Biglia. Abbiamo allargato bene il campo, poi è sempre difficile trovare spazi quando una squadra si difende tutta in 30 metri. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, lo so e non scappo da queste considerazioni. Non nascondo la polvere sotto al tappeto, faccio presente queste cose anche alla squadra, ma la vittoria di oggi è importante "

Su Piatek

" Non mi è sembrato di vedere un'esultanza polemica. Si è dato da fare, ha lottato. È un ragazzo che non fa casino "

Su cosa si deve lavorare

" Ho la squadra che mi dà certezze. Fa le cose per bene, lavora con dedizione e mi piace. Io devo renderla sempre più equilibrata, cercando di migliorare i giocatori e la tenuta collettiva. Questa squadra deve acquisire ancora una buona maturità tattica: la squadra fa le cose per bene e ha tanti margini di miglioramento, è abituata a giocare singolarmente, invece io cerco di mettere il singolo a disposizione del collettivo. "

Il Var?

" Ha tolto ogni dubbio, magari in passato il blasone della squadra più importante pesava. Ora c'è più equilibrio e tutte le partite sono diventate difficili, nessuna è una passeggiata di salute "

In vista del derby di sabato prossimo, "la squadra mi dà certezze, lavora bene e fa le cose per bene, io la devo rendere equilibrata, poi so quali possono essere i pregi e qualche difetto strutturale, ma io lavoro per migliorare tutti i calciatori e la tenuta di squadra. Mi piace la dedizione e la passione con cui i calciatori fanno le cose - ha proseguito l'ex tecnico dei blucerchiati - Ci sono delle cose che dobbiamo rimettere a posto, a me piace che la squadra abbia una identità precisa, la squadra deve acquisire una buona maturità tattica, ci sono tanti calciatori di buona individualità che devo ancora mettere a posto. Dobbiamo imparare ad attaccare meglio", ha concluso.

Le parole di Juric (allenatore Verona)

"Undici contro undici eravamo messi meglio in campo, dopo abbiamo difeso benissimo concedendo solo il tiro di Calabria e creando anche occasioni da gol. Dispiace perché se c'era una squadra che doveva far punti oggi eravamo noi secondo me". Lo ha detto il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Milan (1-0). "Quattro episodi al Var? Mi sembrano tutte decisioni un po' al limite, togliendo il loro rigore che era netto, però lo accetto", ha aggiunto l'allenatore croato.