Giampaolo o Pioli, il Milan è questo: e se Piatek non si sveglia, "affittare" Ibra potrebbe servire

Visitare il Milan è come accostarsi a un malato che denuncia sempre gli stessi sintomi: mal di gol, soprattutto. Non peggiora, non migliora. Sta. Lo si attendeva al varco di un trittico molto complicato e, per questo, molto selettivo: Lazio, Juventus, Napoli. Ha perso con la Lazio in casa (1-2), ha perso con la Juventus allo Stadium (0-1), ha pareggiato con il Napoli, sabato, al Meazza (1-1). Un punto su nove. E una classifica che, nonostante la staffetta fra Marco Giampaolo e Stefano Pioli, continua a essere troppo grigia anche per chi, come il sottoscritto, parlava in estate di sesto posto.

E allora? Il Milan è questo. Nel bene e nel male, nei limiti e negli slanci. Segna poco, troppo poco, in rapporto alle ambizioni pur rivedute al ribasso (12 gol, una miseria). E’ scomparso, letteralmente, Krzysztof Piatek, il centravanti che la scorsa stagione, con Ringhio Gattuso, aveva firmato la piccola, grande svolta. Come si fa a non paragonare la doppietta che proprio il polacco inflisse a Kalidou Koulibaly nei quarti di Coppa Italia del 29 gennaio alla cenere dell’ultimo, sconcertante, falò?

La fase difensiva regge, al prezzo di modiche turbolenze. Centrocampo, attacco: i problemi sono qui. Di costruzione, oltre che di filtro; e di mira. Con la Lazio e con la Juventus, il Milan aveva giocato alla pari, e almeno un pari lo avrebbe meritato. Ma ha perso. Senza se e con pochi ma. Il gol «napoletano» di Jack Bonaventura, tipico atipico che un grave infortunio sabotò al culmine della scalata, fornisce un leggero segnale di risveglio. Non basta.

Si parla di Zlatan Ibrahimovic. Ha 38 anni, è già stato al Milan, quando - grazie anche ai suoi numeri - era «il» Milan. Orgoglio e classe potrebbero garantire una scossa in partita e un pugno sui tavoli dello spogliatoio. Ecco qua la suggestione. C’è poi la contraddizione: rosa giovane, tetto agli ingaggi, il presente come mezzo e il futuro come fine: che c’azzecca lo svedese?

Per riandare all’abusatissimo kamasutra di Antonio Conte, Ibra rappresenterebbe una botta di viagra, con il tratto, singolare e distintivo, di dover stimolare dei nipotini e non dei nonnetti, a conferma che il calcio sa essere tutto e il contrario di tutto. Senza trascurare il dettaglio, cruciale, del contratto (per quanto?) e dell’onorario (quanto?). Si può fare, per carità. A patto di considerarla un’eccezione e fissare nette modalità di svincolo.

Pioli le ha provate tutte, come, peraltro, tutte le aveva provate Giampaolo. Cambiando l’ordine degli addendi, la somma non cambia, non poteva cambiare: e così è stato, da Paquetà a Jesus Suso, da Lucas Biglia a Ismael Bennacer. E al di là dei moduli ruotati.

Gli ultimi mercati non sono stati esaltanti. Nessun dubbio che, in attesa dell’esplosione di Rafael Leao, l’eclissi totale di Piatek e l’impatto non certo memorabile di Ante Rebic suggeriscano di puntare su un bomber.

Turandomi il naso per lo strappo filosofico, Ibra lo affitterei, voi? E cosa aggiungereste, di inedito, sul Milan?