Giampaolo resta in bilico: il Milan valuta l'esonero, lunedì vertice tra Maldini, Boban e Massara

Giampaolo resta in bilico. Nonostante la vittoria a Marassi contro il Genoa per 2-1 in rimonta, il Milan potrebbe cambiare in corsa “sfruttando” la pausa per le Nazionali. Ok la vittoria, ma alla dirigenza dei rossoneri non è piaciuto l’atteggiamento del primo tempo e, soprattutto, la formazione iniziale scelta dal tecnico che ha lasciato in panchina Rafael Leão, uno dei pochi a meritarsi la sufficienza nelle ultime giornate in casa Milan.

È fissato per lunedì 7 ottobre il summit tra Maldini, Boban e Massara per decidere le sorti di Giampaolo e capire, in caso di esonero, chi scegliere per il ruolo di allenatore. Ad oggi sono da escludere le piste Allegri e Spalletti, un po’ perché non disponibili ad ereditare questo Milan, un po’ per una questione economica. Difficile anche richiamare Gattuso: è Pioli il nome che potrebbe essere discusso tra lunedì e martedì.