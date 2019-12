Il consiglio federale Figc, riunitosi a Roma in via Allegri, ha nominato Giancarlo Abete commissario ad acta della Lega di Serie A. L'ex presidente federale prende il posto del dimissionario Mario Cicala. L'ex magistrato si era in seguito dimesso a seguito del presunto conflitto d'interessi dovuto al suo ruolo di supplente all'interno del Consiglio di sorveglianza della Lazio. Dirigente sportivo con alle spalle una lunghissima carriera tra politica e sport, Abete ha ricoperto in passato anche la carica di presidente federale: insiediatosi nel 2007, aveva lasciato l'incarico il 24 giugno 2014 rassegnando le dimissioni subito dopo la sconfitta per 3-2 contro la Slovacchia della Nazionale di Marcello Lippi che costò agli azzurri l'eliminazione dai Mondiali in Brasile. Nel novembre 2016 era stato eletto consigliere federale della Figc in quota Lega Pro.

L'interregno di Abete durerà almeno fino all'8 gennaio

Abete, 68 anni, rimarrà in carica almeno fino al prossimo 8 gennaio ma, qualora i presidenti di Serie A non dovessero trovare un nome condiviso per la presidenza di Lega, il suo interregno potrebbe durare fino al 31 marzo in modo da giungere alla nomina di un commissario straordinario che - tra i compiti - avrebbe quello di riscrivere lo statuto.