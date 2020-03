Gianluigi Donnarumma: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Mettiamo da parte per un attimo - se possibile - l'emergenza Coronavirus e proviamo a immaginare di quale vicenda extra-campo si sarebbe parlato con martellante insistenza in questo periodo, in particolare in ottica calciomercato. La risposta è semplice: il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, che lo scorso 25 febbraio ha compiuto 21 anni, ha un contratto che lo lega al club rossonero fino al 30 giugno 2021. Già prima della sospensione della Serie A il tormentone legato al prolungamento era puntualmente ricominciato. Figuriamoci adesso che di calcio giocato non si può parlare. E non potrebbe essere altrimenti considerati due principali fattori: l'instabilità societaria del Milan, alle prese con l'ennesimo scossone, e il ruolo di attore protagonista di Mino Raiola.

Il Milan e la svolta Gazidis: che succede ora?

L'allontanamento di Boban e i "pieni poteri" a Gazidis segnano un deciso cambio di rotta in casa Milan. L'amministratore delegato ex Arsenal sembra ormai intenzionato a far valere la sua politica: abbattimento del monte ingaggi, svecchiamento ulteriore della rosa e valorizzazione di talenti giovani. Dal punto di vista anagrafico, naturalmente, Donnarumma rientra perfettamente in questi parametri. Rientra meno dal punto di vista economico: il suo ingaggio da 6 milioni a stagione pesa. Ora la domanda è d'obbligo: il Milan farà un'eccezione per un giocatore che, a 21 anni, ha già ampiamente dimostrato il proprio valore o lo sacrificherà sul mercato per dare fiato al bilancio? E nella seconda ipotesi, dove potrebbe andare Donnarumma? Proviamo a capirlo insieme.

Paris Saint Germain

Il club parigino rimane una delle piste più calde quando si parla del futuro di Donnarumma. Per le sue possibilità economiche, indubbiamente, ma anche per ragioni tecniche. Basta dare uno sguardo alla rosa attuale: il portiere del Milan e della Nazionale azzurra rappresenterebbe un clamoroso colpo in prospettiva del PSG e avrebbe il posto da titolare assicurato.

Juventus

Restringendo il campo alla Serie A, non si può non mettere in pole position il club bianconero. Da tempo sulle tracce di Donnarumma, la Vecchia Signora si porterebbe in casa il degno erede di Gigi Buffon nel solco della tradizione dei grandi portieri italiani. È vero che Szczesny ha un contratto fino al 2024, ma è altrettanto vero che il portiere polacco (seppure affidabilissimo) ha 9 anni in più di Donnarumma e di fronte a un'offerta adeguata potrebbe anche partire.

Donnarumma in Serie A: i numeri

Stagione Presenze + gol subiti Clean sheet 2015-16 30 + 29 11 2016-17 38 + 45 12 2017-18 38 + 42 12 2018-19 36 + 31 13 2019-20 24 + 30 10

Chelsea

La parabola di Kepa, il portiere più pagato di sempre nella storia dei Blues, sta attraversando una fase discendente. La Premier League e Stamford Bridge potrebbero quindi esercitare un fascino irresistibile per Donnarumma: non a caso i tabloid inglesi parlano di un Chelsea che ha già mosso i primi passi con Mino Raiola e ha messo sul tavolo un ingaggio di 7 milioni di sterline a stagione.

Donnarumma in Nazionale: i numeri

Competizione Presenze Gol subiti Amichevoli 7 5 Nations League 4 2 Qualificazioni Euro 2020 5 2

Real Madrid

Per i Blancos va fatto un ragionamento simile a quello fatto per il Chelsea. Courtois sta vivendo una stagione di alti e bassi: il suo rendimento non è al momento giudicato all'altezza del costo del suo cartellino. In Spagna, quindi, assicurano che Florentino Perez stia preparando un altro colpo tra i pali per la prossima estate e che nel mirino sia finito proprio il 21enne milanista. Il Real è il sogno di qualsiasi calciatore: pista per ora poco concreta, ma attenzione agli sviluppi.

