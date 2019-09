Gianni Rivera diventa allenatore a 76 anni. Il leggendario ex capitano del Milan, vincitore del Pallone d'oro nel 1969 e vicecampione del mondo con la Nazionale ai Mondiali di Messico '70, ha superato con profitto il corso Master di Coverciano al termine del quale ha ottenuto il titolo di "allenatore professionista di prima categoria", ovvero il massimo livello di abilitazione riconosciuta a livello europeo. Si tratta di un titolo che consentirebbe all'ex Golden Boy (o Abatino per rispolverare il mitico soprannome scelto per lui da Gianni Brera) di allenare qualsiasi squadra. Rivera diventa così il più anziano a ottenere diventare tecnico Uefa Pro: non è nelle sue intenzioni intraprendere una nuova carriera professionale ma - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - un modo ulteriore per coltivare la sua passione per il calcio. L'occasione è quanto mai propizia per ribadire i numeri della straordinaria carriera da calciatore di Gianni Rivera, che con la maglia del Milan ha collezionato 658 presenze segnando 164 gol. Il suo palmares si compone di 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 4 Coppe Italia, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e un Europeo con la Nazionale nel 1968.

Ulivieri: "Rivera alunno perfetto"

Entusiasta il commento del presidente dell'Associazione italiana allenatori Renzo Uliveri, riportato dalla Gazzetta dello Sport:

" Rivera ha scritto la storia del calcio eppure ha avuto la grandissima umiltà di tornare studente. E da perfetto alunno non ha mai saltato una lezione "

Gianni Rivera - AC MilanImago

Gli altri allenatori abilitati Uefa Pro

Di seguito l'elenco degli altri diplomati che, oltre a Gianni Rivera, hanno ottenuto il titolo di "allenatore professionista di prima categoria":

Alessandro Amantino Mancini

Nicola Antonio Calabro

Mauro German Camoranesi

Juriy Cannarsa

Giuseppe Cardone

Antonio Carlos Cerezo

Marcello Chezzi

Federico Coppitelli

Nicola Corrent

Massimo Epifani

Gianluca Falsini

Federico Guidi

Enzo Maresca

Sylvio Mendes De Campos Sylvinho

Michele Pazienza

Luigi Riccio

Cristian Stellini

Francesco Giuseppe Tomei

Luca Vigiani

Marco Zaffaroni

Paolo Zanetti

Karel Zeman

Come riporta la Figc sul proprio sito ufficiale, a ottenere il massimo dei voti agli esami finali - ovvero 110 su 110 - sono stati l'attuale vice allenatore dell’Inter, Cristian Stellini, e il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti.