Gigi Buffon-Juventus, un altro anno insieme: la leggenda è pronta al rinnovo

Rinnovo in arrivo per Gigi Buffon? Secondo Tuttosport, l’ eterno portiere bianconero che ha compiuto da poco i 42 anni non sembra intenzionato a smettere. In un intervento a “A Casa con la Juve” del 18 marzo, SuperGigi aveva già espresso l’intenzione di proseguire la sua carriera sfidando la vecchiaia, ma anche la sua infanzia:

" Io non smetto perché prima di tutto mi sento bene, ma anche per aver rispetto dei sogni di Gigi bimbo. Io quando avevo 6-7 anni e qualcuno mi avesse detto che sarei diventato il portiere di una squadra anche solo di Serie C avrei pianto. Devo avere rispetto di quel bimbo perché a quell'età si fanno i pensieri più puliti. "

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2020, i contatti con la dirigenza juventina sembrano proseguire a gonfie vele. Ci si aspetta un prolungamento di contratto per un altro anno alla ricerca di nuovi record, come quello di presenze in Serie A di Paolo Maldini eguagliato il 18 dicembre contro la Sampdoria. Sempre assieme a Paolo Maldini, Buffon è l’unico giocatore italiano ad aver superato la soglia delle 1000 presenze in carriera, oltre a detenere il record di minuti d’imbattibilità nella Serie A a girone unico, ben 974. Per il bene di Gigi e della società si ragiona di anno in anno, confrontando le reciproche aspettative e senza dimenticare la più importante di tutte, quella maledetta Coppa dalle Grandi Orecchie.

L'impegno di Buffon nel combattere l'emergenza Covid-19

Gigi è impegnato anche nella raccolta fondi della Juventus a sostegno della lotta contro il coronavirus. A tal proposito, il bianconero è stato scelto assieme ad altri 28 giocatori per promuovere una campagna di collaborazione tra FIFA e OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per promuovere le corrette misure di prevenzione contro il Covid-19.