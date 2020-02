L’ultima apparizione era stata la scorsa estate, nella prima giornta, quando il suo gol era risultato decisivo nella vittoria della Juventus a Parma. Poi un infortunio in allenamento, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, l’operazione e il lungo percorso.

Un percorso completato simbolicamente 176 giorni dopo, quando accolto dal boato dello Juventus Stadium, Giorgio Chiellini è rientrato in campo per la prima volta dopo lo scorso 24 agosto.

Inevitabile l’applauso del proprio popolo, culminato con il cambio con Bonucci e il simbolico passaggio di consegne della fascia di capitano.

Chiellini ritrova così i bianconeri nel momento più importante della stagione, ovvero a 10 giorni esatti dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, primo obiettivo stagionale della Juventus. Un aiuto in più per Sarri nella linea difensiva, una buona notizia per la Juventus e il proprio popolo.

Le dischiarazioni di Chiellini (a Sky)

"La parte più brutta è finita, ora arriva il difficile. Oggi mi serviva una scossa di energia, ringrazio tutti. Ora devo lavorare tanto, voglio aiutare i miei compagni. Ritrovo una squadra prima in classifica, messa bene in Coppa Italia e con la Champions da giocare. Ringrazio i miei compagni per questi cinque mesi e mezzo. Io spero di portare una ventata d'entusiasmo a chi ha giocato tanto. Ci aspetta un mese pieno prima della sosta".

Sulle avversarie

"Bisogna fare una corsa a cronometro, è importante fare punti. Sarà più bello per gli spettatori, ma non dobbiamo pensare agli altri".

Su Sarri

"Non ha certo bisogno di me, la Juve è unita dal presidente fino agli ultimi dei dipendenti".