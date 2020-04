Giovanni Rezza sulla ripresa del campionato: "Sarei contrario!"

Anche di calcio si è parlato nell’ormai consueta conferenza stampa delle ore 18.00 nella sede della Protezione Civile, che ha visto illustrare i dati il capo dell’ente governativo Angelo Borrelli e Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità e componente del comitato tecnico scientifico (Cts).

Ebbene, a precisa domanda sulla ripresa eventuale del campionato di calcio, Rezza ha dato una risposta, anche concedendosi una battuta, tenuto conto della sua fede giallo-rossa:

" Io sono romanista, quindi manderei tutto a monte… "

Al di là di questo, il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss ha evidenziato quali possano essere i rischi per una ripresa della pratica sul campo da gioco, vista l’assenza del vaccino:

" Il calcio è uno sport di contatto quindi comporta dei rischi di trasmissione. Qualcuno ha proposto un monitoraggio stretto sui calciatori, con test quasi quotidiani, a me sinceramente sembra un’ipotesi un po’ tirata. E poi siamo quasi a maggio… Il Comitato tecnico scientifico sul tema ancora non si è espresso, ma se dovessi dare un parere tecnico non sarei favorevole. Poi sarà la politica a decidere. "

In sostanza un “No” arriva dal fronte. A questo punto sarà da capire come vorranno muoversi la Figc e l’esecutivo da questo punto di vista. Si sa che le intenzioni dei club sarebbero quelle di sottoporre a dei test sierologici i calciatori sul finire del mese di aprile, per poi prepararsi eventualmente a una ripresa degli allenamenti nel mese di maggio. E’ chiaro però che i rischi non mancano.

